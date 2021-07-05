Популярная певица Гвен Стефани и ее возлюбленный, 43-летний кантри-исполнитель Блейк Шелтон поженились! Поклонники ждали эту свадьбу больше пяти лет.

Напомним, что помолвка звездной пары состоялась еще прошлой осенью, а встречаться Блейк и Гвен начали в 2015 году. Тогда скорой свадьбы никто и не ждал, ведь и певица, и музыкант едва успели закончить прошлые отношения. В частности, Гвен Стефани развелась со своим супругом Гэвином Россдейлом, с которым они прожили в браке 13 лет.

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Свадьбу звезды сыграли тайно 3 июля в субботу, на небольшом ранчо музыканта в Оклахоме. Официальных фото со свадьбы нет, но в сети уже появились первых кадры с коптера, которые удалось сделать местным папарацци. Ходят слухи, что свадьба проходила в часовне, которую на территории ранчо построили специально для этого события!

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Напомним, что Гвен Стефани и ее муж Блейк Шелтон познакомились в 2015 году на съемках шоу «Голос».

У 51-летней Гвен Стефани есть трое детей от первого брака, сыновья 15-летний Кингстон Джеймс Макгрегор, 13-летний Зума Неста Рок и 6-летний Аполло Боуи Флинн.

Фото: Getty Images

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