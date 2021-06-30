Чудо-женщина Галь Гадот стала мамой в третий раз! Имя ребенка и подробности

36-летняя актриса Галь Гадот, сыгравшая главную роль в фильме «Чудо-женщина», родила дочь

Малышка получила имя Даниэлла, о чем Галь Гадот сообщила поклонникам на своей Instagram страничке. Актриса поделилась трогательным фото из роддома, на котором запечатлена вся ее семья – муж, бизнесмен Ярон Версано и старшие дочки – 9-летняя Алма и 3-летня Майя.

«Моя замечательная семья! Невозможно быть более благодарной и счастливой (и уставшей). Мы так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье! Желаю всем любви и здоровья»,

– подписала фото актриса.

Напомним, что свадьбу Галь Гадот и Ярон Версано сыграли в 2008 году в Израиле.

А в ноябре 2021 на экраны выйдет новый фильм с Галь Гадот в главной роли — «Красное уведомление», в котором актрисе досталась роль величайшего вора в мире искусства.

Фото: @gal_gadot

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