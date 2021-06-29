Игра Престолов: Джордж Р Р Мартин рассказал, что финал в книге будет другим (ВИДЕО)

Автор «Игры Престолов» Джордж Р.Р.Мартин подтвердил, что «Ветра зимы» завершатся «несколько иначе», чем сериал HBO.

В интервью wttwchicago Мартин подтвердил, что конец его книг пойдет «в несколько ином направлении», чем в сериале HBO. Отличная новость для поклонников сериала, не так ли? Все ведь помнят, сколько споров и возмущений вызвал сериальный финал! Мартин, со своей стороны, выразил некоторые сожаления по поводу последовательности книг и телешоу, размышляя о моменте в конце пятого сезона, когда телесериал обогнал книжную франшизу.

— Оглядываясь назад, я жалею, что не опередил книги, — сказал Мартин. — Моя самая большая проблема была в том, что когда они начали [сериал], у меня уже было четыре книги в печати, а пятая вышла как раз в то время, когда сериал начинался в 2011 году. У меня была фора из пяти книг, пяти гигантских книг, и я никогда не думал, что они меня догонят, но они это сделали.

Пятый сезон закончился запоминающимся и характерно кровавым образом: Бриенна казнила Станниса, Серсея совершила свой путь искупления через Королевскую Гавань, а Джон Сноу был убит возле Стены. Для Мартина этот момент ознаменовал собой кардинальные изменения в его писательском процессе.

— Они догнали меня и обогнали, — сказал Мартин. — Это было немного странно, потому что теперь шоу было впереди меня, и развивалось в несколько ином направлении. Я все еще работаю над книгой, и вы увидишь мою концовку, когда она выйдет.

Но никаких конкретных сроков, когда он планирует закончить работу над книгой, писатель не дает, чтобы избежать ненужной критики:

— Я не буду делать никаких прогнозов, относительно того, когда закончу, — сказал Мартин. — Каждый раз, когда я это делаю, люди в Интернете воспринимают это как «обещание», а затем с нетерпением ждут, чтобы распять меня, если я не уложусь в срок. Все, что я скажу, это то, что я надеюсь.

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