Александр Волошин назвал все новости о нем фейком

Фото: @voloshyn_97

Блогер, попавший в эпицентр громкого скандала, пообещал объяснить всё происходящее в 12:00 в четверг 24 июня

Уже несколько дней вся сеть обсуждает видео, на котором известный блогер Александр Волошин, дарит 12-ый айфон маленькой поклоннице на улице, и тут же просит вернуть его назад. Взамен обескураженной девочке блогер предложил 2000 грн.

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Многие коллеги Александра негативно отреагировали на такой поступок и поделились впечатлениями от «неудачного розыгрыша». Но есть и те, кто остались на стороне Александра и призвали дождаться комментариев от самого блогера, аккаунты которого, к слову, на время заблокировали во всех соцсетях.

За то время, что Волошин не появлялся в сети и не давал никакой информации, один за одним стали появляться фейковые аккаунты с его фото и именем, в которых озвучивались от первого лица различные версии происходящего. Наибольшего распространения набрала история о том, что блогера подставил его партнер по бизнесу и подстроил «аферу» с телефоном.

Однако, когда, наконец, соцсети Александра разблокировали, он заявил, что никаких ТГ-каналов и новых страниц в Instagram не создавал, что это всё фейки, а правду он сам расскажет в четверг 24 июня в 12:00.

Многие уверены, что таким образом блогер пытается очистить свою репутацию и выбирает наиболее безболезненный вариант методом проб и ошибок.

Но не будем делать поспешных выводов и дождемся официального объяснения от самого Александра Волошина, чтобы разобраться в этой ситуации до конца.