Александр Волошин вышел на связь и рассказал подробности своей «аферы»

Фото: @annatrincher_official

Блогер Александр Волошин, к которому вот уже несколько дней приковано внимание общественности из-за появившегося в сети скандального ролика, спустя сутки молчания прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В Instgaram появился новый профиль блогера, в котором Александр начал раскрывать подробности происходящего на видео. Чтобы рассказать максимально детально, Волошин даже создал ТГ-канал, в котором расписал, что на самом деле происходило по его версии.

По словам блогера, мама с девочкой, ставшие главными героинями видео, в реальности актрисы, которые разыграли всю сцену, чтобы опозорить Волошина перед подписчиками. И произошло этот, по версии Александра, с легкой руки его партнера по бизнесу.

Мама и дочь — это актеры

«Изначально идею видео в тик-ток мне дал один мой друг, я долго думал сливать его на аудиторию или нет, но решил, что не нужно, не хочу, чтобы кто-то испытывал что-то подобное как я сегодня, — пишет в ТГ-канале Волошин. — Суть заключалась в следующем, как вы уже могли догадаться по моим наводкам, это должна была получиться постановка, все были предупреждены о том, что в конце мы забираем айфон обратно. Мама и дочь — это актеры, можете сами внимательно посмотреть видео и увидеть на реакцию девочки, не было на самом деле никакого расстройства или обиды, слез, но есть одно важное «но»». Актеров мне нашел тот самый друг и очень твердо настаивал именно на этих кандидатах».

В подтверждение своих слов Волошин выложил в Instgaram скрин странички девочки, в шапке которой указано, что она – актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @voloshyn_97xx

«Я не был предупрежден о том, что они начнут оказывать сопротивление, и не знал, что меня снимают, это реально вывело меня на жуткое непонимание текущей ситуации».

«Все просто, в коробке был МОЙ личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и так далее! Кто об этом знал, и кто мог этим воспользоваться? Кто понимал, что я не отдам эту коробку с телефоном, чтобы избежать конфликта и в итоге стану ненавидим даже части своей аудитории ДА, все правильно, именно тот самый «друг»! Он перекупил актеров, которые часто и сами хайпуют на подобных ситуациях, используя чувства людей».

Волошин уверен, что всю неприятную ситуацию подстроил его «друг», он же – совладелец бизнеса:

«Многие знают, что я совладелец клуба по заработку в интернете, мы проводим марафоны по заработку, разбираем разные схемы, где каждый участник за минимальную оплату в месяц, минимальными вложениями и БЕЗ опыта работы в интернете может заработать реальные деньги. Уже бывший друг, также является совладельцем, но с меньшим процентом».

Главная цель этого человека была заработать деньги себе, в обход меня

«Сегодня я узнал, что он, выбрал отдельных ребят из клуба, которым пообещал % и предложил отжимать схему по максимуму предоставив для этого необходимые финансовые ресурсы. Соответственно главная цель этого человека была заработать деньги себе, в обход меня и самое главное клуба (финансирую поиски связок и схем я, как старший партнер). И у него это получилось».

В конце Волошин поблагодарил всех тех, кто поддержал его в этой непростой ситуации:

«Ребят, хочу поблагодарить всех, кто был сегодня со мной и поддерживал меня своими словами, советами, баталиями с моими хейтерами в комментах, кто не перестал верить мне и в меня».

Уверены, что на этом история не закончена, так как далеко не все поверили в объяснения Волошина и ждут пруфов. Продолжаем следить за новостями в соцсетях и ждем новые подробности и комментарии.

Читай также:

Знали только самые близкие: финалистка СМПУ Виктория Маремуха вышла замуж за француза