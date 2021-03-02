Тизер самого ожидаемого интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

Герцоги Сассекские решились нарушить молчание и рассказать правду о королевской жизни

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас ожидают второго ребенка, дали первое интервью после сложения своих королевских полномочий Опре Уинфри. Увидеть его можно будет уже в следующее воскресенье, 7 марта, в эфире телеканала CBS.

Говорят, что королевская семья и сама королева Елизавета II очень обеспокоены тем, что именно Меган и Гарри собираются рассказать широкой публике. Ведь в тизере, который опубликовал CBS, Опра Уинфри заинтриговала всех, сказав: «Вы молчали или вас заставляли молчать? Я просто хочу прояснить это для всех. У нас нет запретных тем ». Тем самым она дала понять, что полуторачасовое интервью пары раскроет скандалы и интриги, которые замалчивали в Букингемском дворце. В свою очередь принц Гарри сказал: «Моим самым большим страхом было повторение истории».

Также в другом тизере Гарри поделился переживаниями своей матери принцессы Дианы: «Знаешь, что касается меня, я очень рад и счастлив, что сижу здесь и разговариваю с тобой, с моей женой рядом, потому что я не могу представить, как это было для нее [Дианы], как она проходила через этот процесс сама все эти годы. Это было невероятно сложно для нас двоих, но, хотя бы мы были друг у друга».

Читай также:

Оригинальный летающий делориан в тизере документалки о трилогии «Назад в будущее»

«Люди, как и звери – равноправны дети природы»: Тина Кароль стала веганкою