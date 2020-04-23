Украинский артист показал, как проходят его саундчеки

Олег Винник в период карантина решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам по сцене. На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, в котором показал, что происходит в концертном зале до прихода зрителей. Под сопровождение музыкантов артист исполнил отрывок из песни «Шлепки» Оли Поляковой, виртуозно соединив его со строками знаменитой арии Ленского из оперы «Евгений Онегин». В аранжировке Винника композиции зазвучали в стиле хард-рок.

«Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас. Жду ваших улыбок, желаю всем нам здоровья и вдохновения!», – подписал ролик Олег. И добавил: «Продолжение следует…», намекнув на возможные другие кавера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Апр 2020 в 7:17 PDT

Подписчики одобрили идею музыканта, оценив качественное звучание, живое исполнение, харизму и юмор певца. А также начали писать в комментариях, чьи треки они еще хотели бы услышать в интерпретации Олега Винника.

«Класс! Неожиданно! Интересно и качественно. Как всегда у вас», «За что не возьметесь, все превращается в шедевр», «Какое звучание! Какая красота и сила голоса! Олег, бесподобно!! Браво!», «Отпад полный! Вот это, Олег, Вы бомбанули! Улет! Спасибо огромное, развеселили!!! Голос обалденно звучит, сколько мощи!!! Браво, Мастер!!!», «Настроение на раз поднялось! С чувством юмора Вы явно та ты» – пишут фолловеры.

Отреагировала и сама Оля Полякова. В комментариях под публикацией Олега Винника Королева ночи написала: «Аааааааааааа!!!! Серьезно? Ну это огонь!»

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