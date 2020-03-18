Сериал «Отчаянные домохозяйки» – это настоящий кладезь интересных и поучительных цитат. Но помимо мудрых мыслей, есть в этом кино и весьма забавные фразочки! Бри, Сюзанн, Линет, Габи и другие герои вели диалоги, вызывающие смех до колик. Мы собрали для себя 10 самых веселых, по-нашему мнению, цитат сериала, чтобы прочитав их, у тебя точно поднялось настроение. Только не забудь осмотреться по сторонам и убедиться, что окружающие готовы к твоим взрывам хохота!

Да этот человек кладет чеснок в мой парижский салат – по нему смирительная рубашка плачет!

Не зли его, ты уже не выдержишь так легко удара по голове дубинкой, как раньше!

Я живу как бродяга! Я сплю под плакатом Орландо Блума!

Я её рожала 20 часов! Она до сих пор должна быть мне благодарна!

Карл сидел и гадал, чем же заслужил божью немилость. Ему и в голову не приходило: а что если Бог — это женщина?

Почему ты не добавляешь меня в друзья на Фейсбуке, я же отдала тебе свою почку?!

По поводу измены: лучший выход — стрелковая ассоциация. Когда Рекс стал пропадать на заседаниях, я решила: пусть он помнит, что дома у любящей жены есть заряженный Smith&Wesson.

Ты где-нибудь видел таких Квазимод? Как только она переступила порог, у нас все часы в доме остановились!

Такое ощущение, что меня наказывают. А я даже не знаю, что натворила.

— Ты же разрешила себя поцеловать!— Да, но губы, а не гланды.

Смотри сериал «Отчаянные домохозяйки» со вторника по четверг в 11:00 на Новом канале и наслаждайся приключениями Бри, Габи, Сюзанн, Линет и их друзей!

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