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На Евровидение? Верка Сердючка выпустила англоязычную песню «Make It Rain Champagne»

верка сердючка

Для артиста это первый трек после длительного перерыва

Самая яркая звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, ворвалась с новой песней «Make It Rain Champagne».

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Слушать новую песню Верка Сердючка – «Make It Rain Champagne» онлайн: 

Премьера англоязычного трека «Make It Rain Champagne» Верки Сердючки состоялась на ее официальном YouTube-канале. А вживую песню впервые услышали на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей» 12 ноября. Интересно, что выступала Сердючка на сцене в том же костюме, что и на «Евровидении-2007», где заняла второе место.

Песню «Make It Rain Champagne» для Верки Сердючки написали и спродюсировали шведы Андреас Эрн и Питер Бострем. Как известно, в основном организацией песенного конкурса «Евровидение» уже много лет занимаются шведы. Поэтому ни лучше разбираются в том, какая формула является выигрышной для «Евровидения». Неудивительно, что часто именно Швеция побеждает и занимает топовые позиции в конкурсе.

Может ли значить такое совпадение, что Верка Сердючка снова планирует попробовать свои силы на «Евровидении» и выиграть этот раз? Узнаем уже во время Национального отбора на Евровидение.

Напомним, что «Евровидение-2020» состоится в Роттердаме, Нидерланды. Полуфиналы и финал назначены на 12, 14 и 16 мая 2020 года.

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