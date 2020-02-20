Украинская електрофолк-группа Go_A пробилась в финал Национального отбора на «Евровидение-2020» с песней «Соловей». Слушаем хит дебютантов, который обошел треки более известных исполнителей.

Слушать GO_A – Соловей онлайн:

В своем творчестве группа Go_A сочетает украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв во взрывную музыкальную смесь. И конкурсная песня «Соловей» не стала исключением.

«Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь », – вот так о своей песне отзывается группа Go_A.

Написанный сингл на украинском языке, хотя обычно на «Евровидении» все песни принято выполнять хотя бы с судьбой англоязычного текста. Также стоит отметить, что из-за украинский етновокал «Соловей» напоминает о песне «Apart» с прошлогоднего Нацотбора, которую выполнял группа KAZKA.

По результатам жеребьевки группа Go_A выступит в финале Нацотбора на №3.

Текст и слова песни GO_A – Соловей:

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

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