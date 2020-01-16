Джордж Мартин и Райан Кондал уже начали работу над сценарием

Хорошие новости для поклонников «Игры престолов»! Спин-офф сериала «Дом драконов», анонсированный каналом HBO в прошлом году, все-таки увидит свет. Об этом рассказал программный директор компании Кейси Блойс, передает издание The Verge.

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По словам Блойса, «Дом драконов» выйдет на экраны в 2022 году. Джордж Мартин, автор серии романов, на основе которых была снята оригинальная «Игра престолов», уже начал работу над сценарием спин-оффа. Соавтором стал Райан Кондал. Он известен благодаря работе над научно-фантастическим сериалом «Колония» (2016 – 2018) и боевиком «Рэмпейдж» (2018).

– Моя оценка — мы покажем сериал в 2022 году, – сообщил Кейси Блойс, программный директор HBO. – Джордж Мартин и его соавтор по сериалу Райан Кондал уже вовсю работают над сценарием.

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Точную дату премьеры спин-оффа сериала «Игра престолов», а также даты старта съемочного процесса Блойс не уточнил. Однако известно, что проект будет состоять из 10 эпизодов.

Действия сериала «Дом драконов» развернутся за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов». В основу сценария ляжет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В ней рассказана история дома Таргариенов. В частности, речь идет о правлении первого короля Эйгона I Завоевателя. Именно он объединил Вестерос (не без помощи драконов, конечно же), построил Королевскую Гавань и приказал выковать Железный трон. Кроме того, книга описывает знаменитый Танец драконов – гражданскую войну за власть, разгоревшуюся между Таргариенами.

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