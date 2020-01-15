Билли Айлиш написала саундтрек к новому фильму о Бонде

Певица станет самой молодой исполнительницей главной песни за всю историю Бондианы

Американская артистка Билли Айлиш написала саундтрек к 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом стало известно из Instagram самой певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram billieeilish 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

««Не время умирать» ДЖЕЙМС БОНД. И я буду петь заглавную песню. Чтоооо », – подписала пост Билли Айлиш.

Соавтором главной песни к новой части Бондианы стал брат 18-летней певицы Финнеас. Известно, что Билли Айлиш также сама и исполнит свой трек. Название песни пока не раскрывают. Продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи охарактеризовали саундтрек как «невероятно мощный и трогательный». 18-летняя Билли Айлиш станет самой молодой исполнительницей главной песни в истории фильмов о британском шпионе.

Песня, которая звучит в начале каждой части Бондианы, стала уже традицией и превратилась в один из самых узнаваемых элементов фильмов об агенте 007. Две предыдущие композиции «Skyfall» в исполнении Адель и «Writing’s on the Wall» Сэма Смита стали лауреатами премии Оскар в номинации «Лучшая песня».

Напомним, что выход фильма «Не время умирать» запланирован на 9 апреля 2020 года. Актер Дэниел Крейг вернется к роли Джеймса Бонда в пятый раз и в последний раз. Главного злодея сыграет Рами Малек, известный по байопику «Богемская рапсодия».

Фото: Getty Images

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