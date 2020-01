Не прошло и пять лет (прошло, лол), как американская певица Селена Гомес снова ворвалась в мировой шоу-бизнес со своим новым альбомом «Rare».

Для Селены Гомес «Rare» стал третьей студийной пластинкой. В нее вошли 13 треков, среди которых «Lose You to Love Me» и первая за два года песня певицы «Look at Her Now».

Как признавалась в интервью звезда, все песни посвящены сложному периода в ее жизни после расставания с Джастином Бибером. Оказалось, что выход альбома был запланирован еще на 2018 год, но из-за психического и эмоциональный срывов на некоторое время о музыке пришлось забыть.

«Мне просто нужно было отпустить свое прошлое», – призналась Селена Гомес во время премьеры альбома «Rare».

Напомним, что ранее Селена Гомес выпустила сингл «Lose You to Love Me», снятый на iPhone 11 Pro. На YouTube он успел набрать более 213 миллионов просмотров.

Фото: @selenagomez

