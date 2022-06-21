Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 июня в день летнегосолцестояния

Сегодня, 21 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

21 июня 2022 – 118 день полномасштабной войны в Украине.

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По православному календарю 21 июня – День памяти великомученика Феодора Стратилата.

Какой сегодня праздник 21 июня?

21 июня 2022 года – день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, так что можете смело планировать много важных дел – всё успеете!

Этот день стоит начать с йоги. Во-первых, потому что 21 июня – Международный день йоги, а во-вторых, в день летнего солнцестояния, приветствуя солнце с самого утра, вы привлечете в свою жизнь удачу и радость.

21 июня также отмечают Международный день скейтбординга, Всемирный день гуманизма и День неторопливости. Так что спешить сегодня точно не стоит!

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А еще сегодня – День селфи, так что, если вы давно не делали подобные снимки, самое время.

День ангела 21 июня (именины 21 июня)

По церковному православному календарю сегодня 21 июня именины у Афра, Василия, Ефрема, Зосима, Иона, Константина, Маркина, Мелании, Навкратия, Никандра, Павла, Федора, Феодосия и Феофана.

Cобытия в мире 21 июня

21 июня 1501 года между Великим Княжеством Литовским и Ливонским орденом был заключен Венденский договор.

21 июня 1633 года Галилео Галилей заключён во дворце инквизиции.

21 июня 1804 года Смитсон Теннант представил отчёт Лондонскому королевскому обществу об открытии двух новых металлов: иридия и осмия.

21 июня 1851 года была проведена Бессмертная партия шахмат.

21 июня 1893 на выставке в Чикаго появилось первое колесо обозрения.

21 июня 1913 года впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана.

21 июня 1975 года на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

21 июня 2004 года первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые вышел в космос.

Что можно делать 21 июня 2022 в день летнего солнцестояния

21 июня рекомендуют собирать листья папоротника. Считается, что обладают магической силой. Чтобы привлечь удачу, можно засушить несколько листочков и всегда носить их с собой.

Чтобы отпустить обиды и негатив, 21 июня соберите венок из трав и полевых цветов и спустите его на воду. В центр поставьте зажженную свечу – такой обряд поможет вам избавить от всего плохого.

21 июня можно умыться утренней росой – это, по поверьям, укрепит ваше здоровье.

Вечер 21 июня отлично подходит для гаданий. Особенно для гаданий на суженого.

Добавьте в этот день в свой образ желтую одежду или аксессуары, которые будут ассоциироваться с солнцем и светом.

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Что нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния

В этот день нельзя ругаться и выяснять отношения с близкими людьми.

Нельзя злиться и показывать агрессию. 21 июня все негативные эмоции лучше держать в себе.

21 июня также не стоит оставаться одному, лучше запланируйте встречи с друзьями и родными.

21 июня в день летнего солнцестояния 2022 нельзя купаться, водяной может утащить на дно!

Если 21 июня услышите, как поет сверчок, загадывайте желание, оно обязательно сбудется!

Фото: IStock