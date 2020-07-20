Мода-2020: С чем носить джинсовую миди-юбку

У каждой девушки в гардеробе должна быть юбка. Этим летом на пике популярности кожаные и джинсовые модели. О том, как носить, и с чем сочетать юбки из кожи, мы уже рассказывали. Поэтому на очереди джинсовые юбки. Мини-модели из этого материала отошли на второй план, и в тренде летом 2020-го юбочки из джинсы средней длины. Мы подобрали для тебя самые удачные комбинации с такой миди-юбкой. Так что вдохновляйся и экспериментируй!

Самые популярные варианты джинсовой юбки миди-длины – это трапеция, карандаш и юбка-солнце. С каждой из этих моделей можно создать самые разнообразные образы, ведь джинсовая ткань – универсальна. И одинаково гармонично подходит как для луков в стиле спорт-шик, так и для нежных женственных.

С чем комбинировать кружевную юбку-карандаш

Например, одним из самых трендовых образов на сегодняшний день является джинсовая юбка-карандаш с завышений талией + заправленная базовая белая футболка + кеды или кроссовки. Такой образ очень женственный, и при этом комфортный и универсальный! А, главное, легко поддается моментальной трансформации. Замени кеды на лодочки, набрось на плечи пиджак, и смело можешь идти на деловую встречу. Если тебя после работы ждет романтическое свидание, вместо пиджака одень поверх футболки легкий кардиган и добавь изящное украшение. Идеально к такой комбинации подойдут браслеты или яркое ожерелье.

Юбка-солнце подойдет девушкам с узкими бедрами, так как она зрительно их немного увеличивает. С такой моделью гармонично будут смотреться кроп-топы, легкие свитшоты и легкие блузы. Из обуви, опять же, выбирай на свой вкус. Отлично будут смотреться как обычные парусиновые кеды, так и балетки, и туфли на каблуке. Поэтому, выбирай то, что нравится, и чувствуй себя королевой!

Джинсовая юбка-трапеция подойдет практически любой фигуре. Стоит только учитывать одно важное правило. Если у тебя небольшой рост, обязательно обуй под такую модель юбки высокий каблук, иначе рискуешь казаться еще ниже: трапеции «крадут» рост! Выгодные образы можно создать с короткими топами, укороченными футболками, легкими блузами или же oversize-футболками, заправленными в юбку

Еще одна выгодная комбинация – это тотал-джинс! То есть джинсовая юбка, например, с джинсовой рубашкой. Или же юбочка из джинсы, белая майка и джинсовая куртка. В таком случае обязательно подбирай оттенки материала, которые будут гармонично дополнять друг друга. Например, в темно-синюю юбку можно заправить светло-голубую джинсовую рубашку. При условии, конечно, что материал рубашки будет тоньше, чем тот, из которого пошита юбка. В таком случае, выглядеть эта комбинация будет ярко!

Выбирай понравившуюся тебе модель юбки и экспериментируй. Создавай новые образы, комбинируй разные вещи из своего гардероба, и вот увидишь, старые наряды приобретут вторую жизнь в свежих летних луках!

Фото: IStock