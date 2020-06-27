Впереди три выходных, и наверняка вы уже начали строить планы на этот большой уик-энд! Мы собрали самые интересные события, которые пройдут в Киеве 27, 28 и 29 июня. А все для того, чтобы вы точно смогли выбрать, где и как отпраздновать День Конституции и День молодежи в Киеве, и на что потратить еще один выходной, который за ними следует!

День Конституции в Украине в 2020 году выпадает на 28 июня. Поскольку это государственный праздник, следующий за ним день автоматически становиться официальным выходным. Таким образом на этой неделе украинцы будут отдыхать три дня! К слову, День молодежи в Украине в 2020 году также выпадает на 28 июня. Так что в этот день нам всем нужно хорошенько повеселиться и расслабиться!

Онлайн-музеи мира: куда «сходить» на карантине?

В этом материале мы собрали лучше идеи о том, куда пойти на День Конституции и День молодежи в Киеве, которые выпадают на выходные с 27 по 29 июня. Конечно, карантин из-за угрозы коронавируса может немного подпортить праздничное настроение. Но даже несмотря на некоторые ограничения, мы сможем хорошенько провести этот уик-енд!

ВАЖНО! Куда бы вы не пошли на День Конституции и День молодежи 2020 в Киеве, помните, что карантин никто не отменял. Чтобы уберечь себя и окружающих от риска заражения коронавирусной инфекцией, соблюдайте меры безопасности. Держите дистанцию не менее полутора метров от людей и носите защитные маски в общественных местах.

Торжественное открытие Всеукраинского молодежного центра

28 июня в честь Дня молодежи состоится открытие государственного учреждения «Всеукраинский молодежный центр» при поддержке Министерства молодежи и спорта. Событие пройдет в онлайн-формате, будет запущен марафон «Молодежь на связи», в рамках которого разыграют ценные призы. Участников ждет немало сюрпризов, занимательная квест-игра, звездные гости и общение с жителями из самых разных уголков Украины.

Открытие Всеукраинского молодежного центра состоится 28 июня, в День Конституции и День молодежи. Мероприятие пройдет в прямом эфире на канале Всеукраинского молодежного центра в YouTube.

Фэнтези-парк «Живые драконы и Волшебные деревья»

Мифы и легенды про драконов — огромных змеев, которые умеют летать и дышать огнем, есть практически у всех народов. Без преувеличения, драконы — в числе самых популярных сказочных существ, которые вышли за пределы книг и покорили мировой кинематограф, видеоигры и прочий масскульт. Драконы бывают разные — в традициях стран Дальнего Востока они в основном изображаются добрыми покровителями людей. Западу свойственно изображать драконов в виде злых существ.

В современной культуре драконы часто становятся хорошими друзьями детей, а в некоторых историях даже спасают героев от неприятностей. Фэнтези-парк «Живые драконы и Волшебные деревья», который работает до 31 июля на ВДНГ (метро «Выставочный центр»), собрал 26 самых популярных драконов, известных миру сегодня. Все они выполнены в реалистичном размере, рычат, двигаются и машут крыльями. Некоторых из них лучше не трогать, но есть и такие, что позволяют посетителям покататься верхом. Подробнее о том, каких драконов можно увидеть этим летом на ВДНГ, читай на страницах Нового канала.

Труханов остров

Это отличное место, чтобы провести знойные летние выходные с 27 по 29 июня в Киеве! На Трухановом острове можно прекрасно провести время и с любимым человеком, и с семьей, и с целым табором детей. Лесные поляны идеальны для игр в бадминтон и для других активностей, а о преимуществах пляжного отдыха и вовсе не стоит говорить. Все и так понятно! Кроме того, можно взять на прокат велосипеды или скутеры, и вдоволь покататься по острову.

Детский парк профессий «Кидландия»

«Кидландия» – это настоящий город профессий, в котором дети смогут получить полезные навыки и знания. В этом парке малыши могут устроиться на работу, получать заработную плату, открывать банковские счета и самостоятельно решать, куда потратить заработанные деньги. «Кидландия» состоит из 40 игровых станций, посвященных более 100 специальностям: пожарные, врачи, пилоты, полицейские, детективы, гонщики и многие другие. Дети узнают обо всем этих профессиях! Детский парк профессий находится в РЦ «Блокбастер» и работает ежедневно, кроме понедельнике.

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