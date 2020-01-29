Журнал Pink возглавила Мария Фуртас

Женский глянец готовится к существенным изменениям: в формате, дизайне, контенте и периодичности выхода журнала

Издательский дом «Вавилон» планирует обновить глянец Pink. Главным редактором печатного и интернет-издания назначена львовянка Мария Фуртас. Она известна в фэшн-мире как фотограф, СЕО-permodel и дизайнер собственного бренда – cultnaked.com.

– З радістю хочу повідомити, що я – головний редактор PINK та PINK.ua! Моя ціль – дати журналу нове дихання, заново закохати тебе у наше видання, створити справжнє ком’юніті! Хвилюючі теми, позитивні емоції, якісний контент, енергія, якою редакція буде ділитись з аудиторією – це must! Я точно знаю, хто ти, #PINKBabe, і ми з тобою на одній хвилі! З нетерпінням чекаю моменту, коли ти будеш тримати в руках наш оновлений, перший номер! Love! – прокомментировала Мария.

Изменение главного редактора обусловлено желанием издательского дома изменить формат издания и сделать новую версию Pink для эффективной и продуктивной работы с рекламным рынком. С начала нового сезона журнал Pink обновит формат, дизайн и контент и будет выходить четыре раза в год в начале первого месяца календарного сезона.

По материалам – pink.ua