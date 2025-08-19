Новый каналG.spaceНовости

Нюдовые или яркие? Идеи для маникюра на 1 сентября

Маникюр на 1 сентября 2025: модные идеи в школе или университете

1 сентября уже близко. Так что стоит подумать не только о книгах и одежде, но и о хорошем маникюре. Мы собрали тебе идеи маникюра на 1 сентября на длинные и короткие ногти с яркими и нежными дизайнами.

Если твое учебное заведение или профессия требует нейтрального цвета, тогда тебе понадобятся идеи для минималистического маникюра.

Если хочется, то можно добавить к однотонному дизайну цветочные композиции. Можешь использовать их в своем осеннем дизайне.

Идеи маникюра на 1 сентября

 

Фото iStock

gspace Актуальное маникюр на стилі
