«КОД Малевича» очима Андре Тана

– Малевич – наш, – каже Андре Тан та випускає нову колекцію в дусі українського мистецького авангарду.
Казимир Малевич народився на українській землі, у Києві, та власноруч створив цілий мистецький напрям – супрематизм. Його творчість зводила складне до простого, а хаос – до гармонії форм і кольорів. Характер робіт Малевича свідчить про міцний внутрішній стрижень, про пошук свого місця серед зламу епох, а його мова кольорів і форм стала легендарним символом модерного мистецтва.
Андре Тан, натхненний постаттю та творчістю Малевича, створив нову колекцію під назвою «КОД». Прямі лінії та чіткі ритми форм у ній символізують порядок і опору, чорний і білий – метафору боротьби та свободи, а колір – емоцію, яку неможливо приховати. Лаконічні, сміливі й глибокі образи – сукні, спідниці, футболки з графічними принтами, панами та tote bag – створені для тих, хто прагне самовираження навіть у реальності, де навколо – нестабільність і виклики, але є потреба залишатися собою.
За допомогою «КОДу» дизайнер нагадує: Малевич – наш, народжений на українській землі, і його мистецька мова належить нам. «КОД» повертає цей культурний пласт у сучасний простір, роблячи його близьким і зрозумілим кожному українцеві.
Обличчям колекції стала Марина Кошкіна – українська акторка та заслужена артистка України, чия сценічна сила і тонке емоційне відчуття ідеально резонують з концепцією. Вона також виконала одну з ключових ролей у фільмі «Малевич», який вперше презентували в Римі на Міжнародній конференції з відновлення України URC2025, що додає її образу в проєкті особливого символізму.
Андре Тан: «Я продовжую досліджувати українське мистецтво через одяг. У травні разом із фондом «Спадщина» ми переосмислили творчість Марії Примаченко, створивши капсульну колекцію на основі її робіт. Для наступної арт-колекції я обрав Малевича не випадково. Для мене важливо відчувати зв’язок поколінь – від митців, які творили на цій землі сто років тому, до сучасних українців, що переживають найскладніші часи, але зберігають гідність і силу. Одяг – це не просто речі, а сигнали, які ми надсилаємо. «КОД», як мені здається, транслює сигнали свободи, яскравої культурної ідентичності та нашої правди, яку неможливо стерти».