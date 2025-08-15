«КОД Малевича» очима Андре Тана

– Малевич – наш, – каже Андре Тан та випускає нову колекцію в дусі українського мистецького авангарду.

Казимир Малевич народився на українській землі, у Києві, та власноруч створив цілий мистецький напрям – супрематизм. Його творчість зводила складне до простого, а хаос – до гармонії форм і кольорів. Характер робіт Малевича свідчить про міцний внутрішній стрижень, про пошук свого місця серед зламу епох, а його мова кольорів і форм стала легендарним символом модерного мистецтва.

Андре Тан представив нову колекцію «КОД Малевича»

Андре Тан, натхненний постаттю та творчістю Малевича, створив нову колекцію під назвою «КОД». Прямі лінії та чіткі ритми форм у ній символізують порядок і опору, чорний і білий – метафору боротьби та свободи, а колір – емоцію, яку неможливо приховати. Лаконічні, сміливі й глибокі образи – сукні, спідниці, футболки з графічними принтами, панами та tote bag – створені для тих, хто прагне самовираження навіть у реальності, де навколо – нестабільність і виклики, але є потреба залишатися собою.

За допомогою «КОДу» дизайнер нагадує: Малевич – наш, народжений на українській землі, і його мистецька мова належить нам. «КОД» повертає цей культурний пласт у сучасний простір, роблячи його близьким і зрозумілим кожному українцеві.

Обличчям колекції стала Марина Кошкіна – українська акторка та заслужена артистка України, чия сценічна сила і тонке емоційне відчуття ідеально резонують з концепцією. Вона також виконала одну з ключових ролей у фільмі «Малевич», який вперше презентували в Римі на Міжнародній конференції з відновлення України URC2025, що додає її образу в проєкті особливого символізму.

Андре Тан: «Я продовжую досліджувати українське мистецтво через одяг. У травні разом із фондом «Спадщина» ми переосмислили творчість Марії Примаченко, створивши капсульну колекцію на основі її робіт. Для наступної арт-колекції я обрав Малевича не випадково. Для мене важливо відчувати зв’язок поколінь – від митців, які творили на цій землі сто років тому, до сучасних українців, що переживають найскладніші часи, але зберігають гідність і силу. Одяг – це не просто речі, а сигнали, які ми надсилаємо. «КОД», як мені здається, транслює сигнали свободи, яскравої культурної ідентичності та нашої правди, яку неможливо стерти».