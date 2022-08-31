Маникюр на сентябрь 2022: идеи дизайна в фото

Что выбирают украинцы: песня Макса Барских вошла в ТОП-5 самых прослушиваемых на сервисе TopHit
Осень начинается, но в моде оставляют все те же более натуральные цвета ногтей. Учти пастельные желтые, оранжевые, зеленые, красные, багровые окраски и всевозможные их сочетания. Любители светлых оттенков наверняка выберут молочный. Его можно дополнить минималистичными узорами, рисунками или наклейками. Маникюр – всегда хороший повод для радости! Какой маникюр сделать в сентябре 2022 года, чтобы взбодрить себя?
Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на сентябрь 2022 года.
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