Маникюр на сентябрь 2022: идеи дизайна в фото

Осень начинается, но в моде оставляют все те же более натуральные цвета ногтей. Учти пастельные желтые, оранжевые, зеленые, красные, багровые окраски и всевозможные их сочетания. Любители светлых оттенков наверняка выберут молочный. Его можно дополнить минималистичными узорами, рисунками или наклейками. Маникюр – всегда хороший повод для радости! Какой маникюр сделать в сентябре 2022 года, чтобы взбодрить себя?

Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на сентябрь 2022 года.

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