Новый каналG.spaceНовости

Маникюр на сентябрь 2022: идеи дизайна в фото

Маникюр на сентябрь 2022: идеи дизайна в фото

Осень начинается, но в моде оставляют все те же более натуральные цвета ногтей. Учти пастельные желтые, оранжевые, зеленые, красные, багровые окраски и всевозможные их сочетания. Любители светлых оттенков наверняка выберут молочный. Его можно дополнить минималистичными узорами, рисунками или наклейками. Маникюр – всегда хороший повод для радости! Какой маникюр сделать в сентябре 2022 года, чтобы взбодрить себя?

Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на сентябрь 2022 года.

Cейчас смотрят

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Chiara Sarro-Haire (@thenailloungeipswich)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Chiara Sarro-Haire (@thenailloungeipswich)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Indigo Educator Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Indigo Educator Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Фото iStock

Читай также:

Летний маникюр 2022: идеи в фото 

Универсальный тренд: С чем носить белую футболку 

gspace маникюр модные новости на стилі
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь