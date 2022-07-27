После нескольких дней, активно проведенных на солнце, волосам требуется усиленное питание. Мы нашли рецепт укрепляющей маски для волос, которая точно будет тебе по вкусу. Записывай, результат тебе понравится!
Все знают, что шоколад дает энергию, но мало кто догадывается, что такую же энергию он может дать и волосам! Более того, содержащийся в бобах какао кофеин активизирует кровообращение и положительно влияет на кожу головы и волосы, укрепляет их и питает, а триптофан защищает от негативного внешнего воздействия!
Чтобы приготовить маску для волос с шоколадом, тебе понадобится:
Через полчаса смой маску теплой водой с шампунем.
Пользоваться вкусной маской рекомендуется два-три раза в неделю, так волосы станут заметно более крепкими и блестящими уже через 14 дней. Ну и конечно, бонусом приятный сладкий аромат!
Фото: IStock
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