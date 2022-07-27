После нескольких дней, активно проведенных на солнце, волосам требуется усиленное питание. Мы нашли рецепт укрепляющей маски для волос, которая точно будет тебе по вкусу. Записывай, результат тебе понравится!

Все знают, что шоколад дает энергию, но мало кто догадывается, что такую же энергию он может дать и волосам! Более того, содержащийся в бобах какао кофеин активизирует кровообращение и положительно влияет на кожу головы и волосы, укрепляет их и питает, а триптофан защищает от негативного внешнего воздействия!

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Чтобы приготовить маску для волос с шоколадом, тебе понадобится:

50 гр шоколада

100 мл кефира

яичный желток

Растопи шоколад на паровой бане. В магазине выбирай продукт с максимальным содержанием какао – классический горький черный шоколад. Когда шоколад станет жидким, влей в него кефир и тщательно перемешай. Дай смеси остыть и немного загустеть, а затем вилочкой вбей сырой желток. Наноси маску на влажные чистые волосы, начиная от корней и до самых кончиков. Одень сверху шапочку для купания в душе (ее легко заменит пищевая пленка или обычный пакет), намотай сверху «тюрбан» из полотенца и оставь на 30 минут.

Через полчаса смой маску теплой водой с шампунем.

Пользоваться вкусной маской рекомендуется два-три раза в неделю, так волосы станут заметно более крепкими и блестящими уже через 14 дней. Ну и конечно, бонусом приятный сладкий аромат!

Фото: IStock

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