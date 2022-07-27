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Как выбрать бальзам для волос?

как выбрать бальзамы для волос

Красивые и здоровые волосы – мечта каждой! Именно поэтому мы и используем множество различных средств по уходу за ними. Шампуни, масочки, бальзамы… Все это смело идет в ход! И если мы знаем наверняка, что шампуньки предназначены для очищения волос, масочки – для лечения и укрепления, то зачем нужно использовать бальзамы, понятно не всем. Чтобы ты могла выбрать это средство с умом и правильно им пользоваться, мы сейчас раскроем все «бальзамные» секреты!

Начнем с того, что бальзамы бывают разные: кондиционеры, ополаскиватели, не смываемые и бальзамы-маски.

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Кондиционеры созданы, чтобы волосы быстрее высыхали, легко расчесывались и были мягкими. Нередко такие бальзамы также содержат компоненты, которые избавляют волосы от статического электричества. Кондиционерами следует пользоваться не чаще 2-3 раз в неделю, так как есть риск пересушить волосы.

как выбрать кондиционер

Бальзамы-маски нужно держать на волосах около 15-20 минут, и только потом смывать. Они также упрощают расчесывание и делают волосы более послушными, и при этом питают и укрепляют их. Внимательно читай состав бальзамов-масок и выбирай те средства, которые содержат компоненты, необходимые именно твоему типу волос.

Как ухаживать за тонкими и редкими волосами

Бывают еще бальзамы-ополаскиватели. Они вымывают остатки шампуня и восстанавливают ph баланс. Нередко можно встретить ополаскиватели, в состав которых входят защитные фильтры, а это приятный бонус, особенно жарким летом!

Все три вышеописанных вида бальзамов нужно через какое-то время обязательно тщательно смыть. Но существуют также несмываемые бальзамы, которые являются своего рода увлажняющими кремами для волос. Нужно просто нанести средство массирующими движениями на влажные волосы и высушить их!

Как выбрать бальзам для волос?

Несмываемые бальзами придают шевелюре блеск и здоровый вид, только не стоит забывать, что это временная «магия», и по сути лечебными они не являются. Так что если у тебя сухие и ломкие волосы, следует все-таки использовать и другие средства с активными лечебными компонентами – маски, масла и т.д.

Выбирая бальзам, обрати внимание, содержит ли он в составе силикон. Подобные средства утяжеляют волосы и покрывают их пленкой. В результате волосы могут выглядеть грязными уже через несколько часов. Такой же эффект можно получить, если нанести слишком много несмываемого бальзама или же плохо смыть маски, кондиционеры и ополаскиватели.

И в конце хотелось бы ответить на популярный вопрос: можно ли использовать и шампунь, и маску, и бальзам одновременно? Можно! Если ваши волосы требуют комплексного ухода, то даже нужно. Главное – не делать этого слишком часто, в идеале – раз в  неделю! Если же несмотря на использование маски твои волосы всегда «пушатся» и путаются, используй несмываемый кондиционер. Маленький лайфхак: нанеси немного средства на расческу, и проведи ею по волосами – так ты точно не переборщишь с бальзамом!

 Фото — iStock

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