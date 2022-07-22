Маникюр на июль 2022: идеи дизайна в фото

Лето – лучшее время попробовать яркий маникюр на своих ногтях. В этом году в моду возвращаются неоновые оттенки, яркие дизайны и увлекательные рисунки. Понимаем, что настроение у тебя может быть не очень хорошим, однако новый маникюр всегда хоть немного поднимет настроение. Какой маникюр сделать в июле 2022 года, чтобы взбодрить себя?
Новый канал подготовил для тебя идеи дизайна для маникюра на июль 2022 года.
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