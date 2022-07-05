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Как восстановить поврежденные укладками волосы?

как восстановить поврежденные волосы

Как восстановить поврежденные волосы, если часто пользуешься феном, стайлером, лаком и другими средствами для укладки? От них волосы тускнеют и ломаются … Что же делать, чтобы подпитать пряди? Вот реальные методы восстановления волос до идеального состояния!

Для начала откажитесь хотя бы на пару дней от любых горячих инструментов: плоек, утюжков и даже фенов! Дай своим волосам отдохнуть от постоянного температурного стресса.

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Второе –  замените старую расческу. Рекомендуем выбрать новую обязательно из натуральных материалов. Проследите, чтобы она оставалась идеально чистой каждый день.

как восстановить волосы

Смените шампунь, если пользуетесь ним более трех месяцев. Волосы привыкают к одним и тем же компонентам и перестают на них реагировать. Сейчас отдайте предпочтение средствам с питательным и восстанавливающим эффектом.

Если волосы после первого же мыться средством выглядят «как с обложки», то, скорей всего, в составе шампуня содержится силикон, который придает исключительно визуальный эффект, а не лечит волосы изнутри!  Он, наоборот, может ухудшить состояние поврежденных волос, обволакивая их пленкой.

как восстановить поврежденные волосы

Прекрасным средством восстановления являются маски! Выбирай рецепты домашних масочек без «агрессивных» компонентов – горчицы, перца… Особенно хорошо поврежденные волосы восстанавливают средства с экстрактами натуральных масел – касторового, ши, жожоба и и других, также можешь добавить аптечный витамин С.

Регулярно делайте массаж кожи головы – он нормализует кровообращение, улучшает питание корней волос и ускоряет их рост.

И не забывайте, что рацион питания влияет на волосы.  Обязательно включите в свое меню рыбу, орехи, зелень.

Придерживайся наших советов, и через две-три недели волосы порадуют тебя своим видом!

Фото — iStock

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