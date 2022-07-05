Как восстановить поврежденные волосы, если часто пользуешься феном, стайлером, лаком и другими средствами для укладки? От них волосы тускнеют и ломаются … Что же делать, чтобы подпитать пряди? Вот реальные методы восстановления волос до идеального состояния!

Для начала откажитесь хотя бы на пару дней от любых горячих инструментов: плоек, утюжков и даже фенов! Дай своим волосам отдохнуть от постоянного температурного стресса.

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Второе – замените старую расческу. Рекомендуем выбрать новую обязательно из натуральных материалов. Проследите, чтобы она оставалась идеально чистой каждый день.

Смените шампунь, если пользуетесь ним более трех месяцев. Волосы привыкают к одним и тем же компонентам и перестают на них реагировать. Сейчас отдайте предпочтение средствам с питательным и восстанавливающим эффектом.

Если волосы после первого же мыться средством выглядят «как с обложки», то, скорей всего, в составе шампуня содержится силикон, который придает исключительно визуальный эффект, а не лечит волосы изнутри! Он, наоборот, может ухудшить состояние поврежденных волос, обволакивая их пленкой.

Прекрасным средством восстановления являются маски! Выбирай рецепты домашних масочек без «агрессивных» компонентов – горчицы, перца… Особенно хорошо поврежденные волосы восстанавливают средства с экстрактами натуральных масел – касторового, ши, жожоба и и других, также можешь добавить аптечный витамин С.

Регулярно делайте массаж кожи головы – он нормализует кровообращение, улучшает питание корней волос и ускоряет их рост.

И не забывайте, что рацион питания влияет на волосы. Обязательно включите в свое меню рыбу, орехи, зелень.

Придерживайся наших советов, и через две-три недели волосы порадуют тебя своим видом!

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