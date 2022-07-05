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Детокс-маска для лица в домашних условиях. ТОП — 3 рецепта

детокс-маска

Как глубоко очистить кожу лица в домашних условиях? Мы собрали самую свежую информацию, и уже готовы рассказать всю правду о детоксе! А в качестве бонуса нашли для тебя интересный рецепт домашней маски.

Детокс — это методика, направленная на выведение токсинов и продуктов жизнедеятельности клеток, находящихся в глубине дермы. Если токсичные вещества накапливаются, то со временем появляются темные круги и отеки под глазами, сыпь, и, как следствие — морщины, снижение упругости и вялость кожи.

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Провести детоксикацию возможно и дома. Естественный путь выведения токсинов из организма — через поры. Поэтому издавна красавицы экспериментировали с масками на травах. В Австралии косметологи использовали около 60 видов растений, которые выращивали на экологически чистой земле. Целебный экстракт наносился как маска, а уже через несколько минут на поверхности появлялись токсины. После чего лицо очищали и использовали маску с успокаивающим и увлажняющим эффектом.

очищающая маска

Современная косметология советует обязательно проводить глубокую детокс-очистку дважды в год: осенью и весной. Для этого совсем не обязательно записываться в косметических салонов. Эффективную маску можно приготовить самостоятельно дома: это будет дешевле, а эффект ты получишь тот же!

Апельсиновая маска

  • 3 дольки апельсина
  • 1 столовая ложка творога
  • 2 чайные ложки меда (если у тебя нет аллергии на этот продукт)

очищающая маска

Смешай все ингредиенты в мисочке и нанеси маску на лицо на 10-15 минут.

Запомни! Маска, в составе которой есть фруктовая кислота, может оставить ожоги на коже, если ее использовать более 15 минут.

Маска на основе активированного угля

  • 1 столовая ложка измельченного активированного угля
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка йогурта (без добавок)

Активированный уголь глубоко очищает поры, что позволяет клеткам лица дышать. Смешай все ингредиенты и нанеси тонким слоем на кожу. Через 20 минут смой теплой водой.

детокс-маска

Кисломолочная маска для сухого типа кожи

  • 2 чайные ложки жирного творога
  • 2 чайные ложки кефира
  • 2 чайные ложки меда

Эту маску держи не более 15 минут, после чего тщательно смой теплой водой. Ты сразу увидишь эффект: кожа станет гладкой и сияющей!

очищающая маска

Эти маски действенны и действительно полезны, но давай будем честными! Все процедуры, которые мы делаем для кожи нашего лица, будут иметь результат только в комплексе со здоровым питанием и здоровым образом жизни!

Фото — IStock

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