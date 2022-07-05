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Как глубоко очистить кожу лица в домашних условиях? Мы собрали самую свежую информацию, и уже готовы рассказать всю правду о детоксе! А в качестве бонуса нашли для тебя интересный рецепт домашней маски.
Детокс — это методика, направленная на выведение токсинов и продуктов жизнедеятельности клеток, находящихся в глубине дермы. Если токсичные вещества накапливаются, то со временем появляются темные круги и отеки под глазами, сыпь, и, как следствие — морщины, снижение упругости и вялость кожи.
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Провести детоксикацию возможно и дома. Естественный путь выведения токсинов из организма — через поры. Поэтому издавна красавицы экспериментировали с масками на травах. В Австралии косметологи использовали около 60 видов растений, которые выращивали на экологически чистой земле. Целебный экстракт наносился как маска, а уже через несколько минут на поверхности появлялись токсины. После чего лицо очищали и использовали маску с успокаивающим и увлажняющим эффектом.
Современная косметология советует обязательно проводить глубокую детокс-очистку дважды в год: осенью и весной. Для этого совсем не обязательно записываться в косметических салонов. Эффективную маску можно приготовить самостоятельно дома: это будет дешевле, а эффект ты получишь тот же!
Апельсиновая маска
Смешай все ингредиенты в мисочке и нанеси маску на лицо на 10-15 минут.
Запомни! Маска, в составе которой есть фруктовая кислота, может оставить ожоги на коже, если ее использовать более 15 минут.
Маска на основе активированного угля
Активированный уголь глубоко очищает поры, что позволяет клеткам лица дышать. Смешай все ингредиенты и нанеси тонким слоем на кожу. Через 20 минут смой теплой водой.
Кисломолочная маска для сухого типа кожи
Эту маску держи не более 15 минут, после чего тщательно смой теплой водой. Ты сразу увидишь эффект: кожа станет гладкой и сияющей!
Эти маски действенны и действительно полезны, но давай будем честными! Все процедуры, которые мы делаем для кожи нашего лица, будут иметь результат только в комплексе со здоровым питанием и здоровым образом жизни!
Фото — IStock
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