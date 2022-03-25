Каждая девушка знает о существовании такой процедуры как эпиляция воском. Однако многие отказываются от нее лишь потому, что «слишком дорого» или «это же больно». Да, это не самая приятная процедура, бесспорно, но результат стоит того, чтобы потерпеть. А вот насчет высокой стоимости можно спорить, ведь вовсе не обязательно делать эпиляцию в салоне, можно справиться с воском самостоятельно. Главное – знать некоторые секреты!

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Как сделать эпиляцию воском в домашних условиях

Итак, начнем с выбора воска. Он бывает трех видов:

Холодный воск. Огромный плюс такой процедуры – результативность: холодным воском удаляются даже самые тонкие и маленькие волоски. Однако такая эпиляция достаточно болезненная – это минус.

Горячий воск. Горячий воск разгоняет кровь, поэтому стоит быть с ним осторожнее тем, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями. Да и легко получить термический ожог, поэтому в домашних условиях эпиляция горячим воском крайне нежелательна. Единственный плюс – она практически безболезненная!

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Теплый воск. Этот вид эпиляции наиболее подходящий для применения в домашних условиях. Теплый воск оптимально сочетает в себе быстроту, гигиеничность, легкость использования и мягкость действия. Он продается в роликовых кассетах или банках, поэтому наносить его дома очень удобно.

Как сделать эпиляцию воском в домашних условиях

Выбрав воск, можно приступать к самой процедуре эпиляции.

Перед тем как наносить воск, очисти кожу, ополосни водой и насухо вытри полотенцем. Не наноси никаких кремов, бальзамов и т.д. Кожа должна быть сухой и чистой.

Растопи воск на водяной бани до состояния жидкого меда и нанеси деревянной лопаточкой на кожу по направлению роста волос.

Поверх воска положи хлопчатобумажную ткань или очень плотную салфетку, и крепко прижми ее.

Через 5 минут, когда воск затвердеет, резким движением удали салфетку против роста волос. Чтобы избежать покраснения, сразу же протри место эпиляции маслом (косметическим или обычным, растительным).

Через полчаса смажь кожу успокаивающим лосьоном или кремом с охлаждающим эффектом. Также отлично подойдут средства, замедляющие рост волос.

Вот и все секреты! Главное – в течение суток после процедуры не посещать сауну, баню, не принимать горячий душ и не загорать под прямыми солнечными лучами. Гладкая кожа на 3-4 недели тебе обеспечена!

Фото: istock