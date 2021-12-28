В каком цвете встречать Новый год 2022 по знакам зодиака

В каком цвете встречать Новый год 2022? Мы уже знаем и готовы поделиться полезной информацией! Читай рекомендации по знакам зодиака о том, в каком цвете встречать Новый год 2022 –год Черного Водяного Тигра.

Все девушки хотят выглядеть изумительно в новогоднюю ночь. И каждая хочет угодить символу года, чтобы притянуть удачу! Мы уже писали, что готовит год Водяного Тигра каждому знаку зодиака, а теперь рассказываем, в каком цвете встречать Новый год 2022. Первое и самое главное правило – все элементы твоего праздничного образа должны быть новыми!

В каком цвете встречать Новый год 2022? Рекомендации по знакам зодиака: Овны, Львы, Тельцы

Тотемное животное 2022 – Черный Водяной Тигр. А потому один из удачных цветов для твоего новогоднего аутфита станет именно черный – цвет хозяина рока. Забудь о ярких нарядах в полоску в сочетании с оранжевым. Такой принт разозлит Тигра и вызовет его неприязнь к тебе на весь год. Аксессуары к своему наряду лучше выбирать из металла, жемчуга или что-то по водяной тематике, что очень подходит Черному Водному Тигру.

Идеальные ткани: атлас, бархат, велюр.

В каком цвете встречать Новый год 2022? Рекомендации по знакам зодиака: Стрельцы, Девы, Козероги

Удачный цвет для Стрельцов, Дев и Козерогов – зеленый. В новогоднюю ночь постарайся отрешиться от классики, выбирай более романтичные наряды. Черному Водяному Тигра очень понравится такой выбор образа. А если ты сумеешь правильно сочетать свои оттенки с цветом хозяина рока – черным, тотемное животное «озолотит» тебя удачей!

Идеальные ткани: люрекс, батист, кашемир.

В каком цвете встречать Новый год 2022? Рекомендации по знакам зодиака: Близнецы, Весы, Водолеи

Еще одним удачным цветом для новогоднего наряда в этом году является серебристый. Он не только выгодно подчеркнет твою красоту, но еще и поможет вовлечь в твою жизнь богатство и стабильность на весь год. Ты же хочешь, чтобы фортуна сопровождала тебя всегда и во всем, да? Праздничный образ можно дополнить аккуратным клатчем, украшенным драгоценными камнями.

Идеальная ткань: хлопок, шерсть, вискоза.

В каком цвете встречать Новый год 2022? Рекомендации по знакам зодиака: Раки, Скорпионы и Рыбы

Твой идеальный цвет – синий. Ведь именно этот цвет – цвет стихии хозяина нового года. Поэтому при выборе платья на Новый год 2022 года ты можешь выбрать любой оттенок синего, но лучшим вариантом станет оригинальный цвет воды. Аксессуары лучше подбирать в контрастном цвете, они должны быть изготовлены из металла или иметь необычную форму. Такой образ понравится Черному Водному Тигру, и он исполнит все твои желания. А как правильно загадывать желания на Новый год 2022, ты можешь узнать в нашем материале!

Идеальные ткани: гипюр, вельвет, габардин.

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