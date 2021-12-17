Ukrainian Fashion Week FW 22-23: Дати та перші подробиці

Отличная новость для всех, кто следит за модой и хочет быть в курсе актуальных трендов! Ukrainian Fashion Week FW22-23 состоится 3–6 февраля 2022 года.

Итак, давате посмотрим, чего же ждать от нового сезона!

Этот сезон, как и предыдущие, будет проведен в phygital-формате: профессиональное сообщество – представители медиа, байеры и инфлюенсеры – будут приглашены посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров offline, соблюдая карантинные ограничения, а для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW будет доступным благодаря открытому online-доступу к показам.

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Видео всех показов и событий Ukrainian Fashion Week FW22-23 будут доступны на сайте fashionweek.ua и на площадке партнера Украинской недели моды – международного медиасервиса Megogo.

Про Ukrainian Fashion Week

Основанный в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стал первой Неделей моды в регионе, и, несмотря на политические и экономические ситуации в мире либо стране, не пропустил ни одного сезона. Приоритетными направлениями развития Недели моды были и остаются поддержка молодых дизайнеров, поддержка sustainable-брендов и кроссекторальность.

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