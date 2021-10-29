Новый каналG.spaceНовости

Макияж на Хэллоуин 2021 от участников «Топ-модель по-украински»

макияж на хэллоуин

Совсем скоро Хэллоуин, и ты наверняка уже начала продумывать свой праздничный образ. Быть ведьмой или «кровавой медсестричкой» — это банально. Поэтому мы предлагаем тебе посмотреть, какой макияж к Хэллоуину сделала себе Лиза Доронько, участница реалити «Топ-модель по-украински». А твоему парню точно понравится ужасающий мэйк Сергея Стоуна!   

Итак, чтобы сделать такой макияж, как у Лизы, тебе понадобится:

— тональный крем

— светлая пудра

— пудра для контуринга

— черный лайнер

— карандаш для бровей

— розовые и черные тени

— тушь

макияж на хэллоуин 2019

Поехали!

Нанеси на лицо светлый (практически белый!) тональный крем. Тщательно растушуй спонжем.

хэллоуин

Закрепи тон матирующей пудрой. Выбирай максимально светлый оттенок пудры или используй бесцветное средство с эффектом «финиша».

хэллоуин 2019

Далее кистью широкими мазками наносим на скулы, виски и шею темную пудру для контуринга. Мазки должны быть сочными, яркими и достаточно резкими.

топ-модель по-украински

Возьми палетку теней и прокрась веки розовым или фиолетовым цветом. Проведи также полоску тенями по линии роста нижних ресниц. Старайся наносить средство плотным слоем, чтобы получился максимально насыщенный цвет.

макияж на хэллоуин

Поверх розовых теней «положи» черные. Тщательно растушуй, и следи, чтобы из-под черного цвета по краям просматривался розовый.

макияж на хэллоуин 2019

Брови прокрась темно-коричневым или даже черным карандашом, расчеши и закрепи волоски гелем для бровей.

хэллоуин

Черным лайнером или подводкой раскрась кончик носа, как показано на фотографии.

хэллоуин 2019

Возьми тонкую кисть, смочи ее водой и нарисуй поверх губ вертикальные тонкие полоски черными тенями. Если же у тебя есть черная матовая помада, можешь использовать ее.

топ-модель по-украински

И завершающий штрих – прокрась ресницы удлиняющей черной тушью.

макияж на хэллоуин

Всё, ты готова к Хэллоуину! И теперь можем переходить к праздничному мэйку твоего парня. Тем более что для его создания понадобиться совсем немного косметики и времени!

— консилер

— кремовые средства для контуринга: светлый и темный оттенки

— лайнер или подводка

макияж на хэллоуин 2019

Приступаем!

Консилером наметь на лице рисунок.

хэллоуин

Прокрась средством для контуринга сперва темные, а затем светлые части рисунка. Не используй для этого рассыпчатые пудры, отдай предпочтение кремовым средствам!

хэллоуин 2019

топ-модель по-украински

Лайнером или подводкой прорисуй все контуры рисунка. Прокрась брови и глаза, подведи нижнее веко, нарисуй «бороду» и «шрамы» на шее.

макияж на хэллоуин

макияж на хэллоуин 2019

Дополнить образ можно яркими линзами. Цвет выбирайте на свой вкус: к этому мэйку подойдут любые!

Теперь вы с парнем готовы к самой страшной ночи в году, и однозначно будете самой запоминающейся парочкой на Хэллоуинской вечеринке.

хэллоуин

Подробнее смотри в видео:

 

beauty секреты gspace модные новости секреты красоты топ-модель по-украински