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Маникюр на 8 марта: идеи в фотографиях

Маникюр на 8 марта

Какой маникюр на 8 марта выбрать? Страстный красный или нежный с рисунком? Хочется чего-то свежего и нетривиального, но все ничего классного не попадалось? Мы собрали для тебя идеи маникюра на 8 марта. Выбирай прямо сейчас или вдохновляйся на что-то свое.  

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