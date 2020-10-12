Демакияж – это главный бьюти-тренд всех времен! Часто девушки из-за лени или усталости пренебрегают этим ритуалом. И в результате кожа «радует» их высыпаниями, сухостью и покраснениями. В этом материале мы расскажем, как правильно делать демакияж и почему это настолько важно.

Что такое демакияж?

Все очень просто, демакияж – это очищение лица от декоративной косметики и загрязнений в конце дня. Косметологи в один голос трубят о том, что на ночь нельзя оставлять на лице ни грамма туши, тональных средств, теней, румян, хайлайтера и других средств, преображающих лицо. Во время сна кожа обновляется, а закупоренные поры не улучшают ее состояние. Наоборот – становятся источником проблем.

Как правильно делать демакияж

Шаг 1. Очищаем губы.

Даже если ты не пользовалась помадой, а наносила, например, только питательный бальзам, его остатки необходимо смыть. На ватный диск нанеси немного средства для демакияжа и аккуратно промокни губы от уголков к центру. После – ополосни теплой водой.

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Шаг 2. Демакияж глаз.

Лучшее средство – мягкий двухфазный лосьон на масляной основе, который бережно очищает кожу век и реснички от косметики, и при этом питает и увлажняет их. Смочи ватный диск лосьоном или другим средством и положи на 10-15 секунд на глаз. А после аккуратно вытри тени и тушь. Реснички нужно очищать от основания к кончикам. Ни в коем случае не три глаз, не растягивай нежную кожу. Если же в уголках глаз или между ресничками остались следы косметики, удали их ватной палочкой, смоченной в средстве для демакияжа.

Шаг 3. Очищаем лицо.

Можно переходить к снятию тонального крема и всей остальной косметики, которую ты нанесла утром на лицо. Тут у тебя широкий выбор средств, и советуем обратить особое внимание на свой тип кожи. Для сухой подойдет увлажняющий лосьон или питательное молочко. Если у тебя склонная к жирности кожа, воспользуйся специальным жидким мылом или пенкой.

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Сперва смой косметику гелем для умывания или пенкой, ополосни лицо теплой водой и слегка промокни полотенцем. Затем протри лицо ватным диском, смоченным в мицеллярной воде – она прекрасно очистит поры. И напоследок обязательно нанеси на кожу питательный крем.

Все! Теперь со спокойной душой можешь идти отдыхать, а твоя кожа будет отдыхать вместе с тобой, и утром порадует здоровым румянцем и сиянием!

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