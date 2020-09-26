Отправляясь на шопинг, предварительно следует поинтересоваться, какие цвета сейчас в тренде, а от каких стилисты рекомендуют отказаться в этом сезоне. Американские эксперты Pantone Color Institute уже подготовили список из 10 оттенков, которые будут модными в этом сезоне. Так что читай о модной осенней гамме и смело отправляйся на шопинг.

1. По решению экспертов института цвета Pantone, в ТОП-10 модных цветов осени-зимы 2020-2021 вошел янтарно-оранжевый оттенок (Amberglow). Он напоминает спелый апельсин, и отлично подойдет для тех, кто никак не может отпустить лето. Этот цвет заряжает энергией и оптимизмом, придает уверенности и стимулирует творческие потоки сознания.

2. В модную палитру цветов Pantone на сезон осень-зима 2020-2021 также вошел приглушенно красный оттенок (Samba). Идеальный вариант для гардероба любой модницы! Глубокий, насыщенный оттенок красного станет отличным дополнением как повседневного образа, так и праздничного. Он придаст нотки чувственности и страсти.

3. Не менее популярным в этом сезоне, по экспертов института цвета Pantone, будет песочный оттенок (Sandstone). Удачный вариант для любителей природы и искателей естественной красоты. Этот оттенок напоминает мокрый песок и имеет едва заметную, приглушенную розовинку. Благодаря этому Sandstone станет украшением любого образа, дополнив как летящую плиссированную юбку, так и шерстяной свитер.

4. В десятку цветов осени вошел также классический синий (Classic Blue). Его без сомнений можно назвать главным цветом года 2020! С помощью этого оттенка даже самые ярые любительницы делового стиля в одежде будут выглядеть как модные эксперты. Присутствие в палитре Pantone классического синего было предсказуемым.

5. ТОП-10 модных цветов на сезон осень-зима 2020-2021 пополнил также неожиданный вариант – желто-лаймовый (Green Sheen). Интересно, что эксперты Pantone назвали этот оттенок сияющим зеленым. Скорее всего, причина кроется в том, что у цвета Green Sheen есть неоновый зеленой подтон. Несмотря на то, что этот оттенок вошел в палитру Pantone, использовать его в своих образах сможет не каждая. Дерзкий кислотный цвет – цвет бунтарей!

6. В сезон осень-зима 2020-2021 модницам стоит обратить внимание и на припыленно-розовый оттенок (Rose Tan). Нежный, чувственный, спокойный… Он придаст твоим образам мягкости и женственности. С Rose Tan очаровать окружающих – будет раз плюнуть!

7. Наравне с уже перечисленными цветами осенью-зимой 2020-2021 в тренде будет ультрамариновый зеленый (Ultramarine Green). Этот глубокий оттенок был получен из смеси зеленого и синего. По мнению колористов Pantone, этот прохладный, сложный цвет отражает уверенность и самообладание человека, который его носит.

8. Сезон осень-зима 2020-2021 не обойдется без красно-коричневого оттенка (Fired Brick). Это красивый, благородный цвет, напоминающий обожженный кирпич. Оттенок Fired Brick транслирует силу, строгость, уверенность в себе и своих силах, авторитетность, значимость… Без него будет сложно представить деловой образ!

9. Эксперты Pantone не обошли стороной и нюдово-розовый оттенок (Peach Nougat). Осенью-зимой 2020-2021 наряды с использованием цвета персиковой нуги будут особенно актуальны! Этот оттенок передает нежность и заботу, легкость и непринужденность. Идеальный вариант для монохромного образа!

10. Последним (по порядку, а не по значению) в палитре модных цветов Pantone на осень-зиму 2020-2021 стал пурпурно-фиолетовый (Magenta Purple). Он считается приемником ультрафиолета, который был на пике популярности в 2018 году. Этот сложный цвет завораживает и гипнотизирует, создает интригу в образе и придает нотки таинственности.

Фото: vogue.com