Лето – отличное время для парной фотосессии. Яркая природа сама по себе уже является прекрасным фоном, и тебе остается только выбрать идею для маленькой истории, которую вы с любимым оживите в кадре

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2020

Каждая девушка мечтает о фотосессии с любимым мужчиной. Первая проблема, которая появляется на пути – это чаще всего нежелание возлюбленного позировать перед камерой. Если же тебе таки удалось его «победить» и вы уже даже договорились с фотографом о дате, то следующей проблемой становится стиль фотосета. Важно продумать каждую деталь, образы и конечно самое основное – идею. Банальными снимками с шариками в руках уже никого не удивить, а ведь хочется, чтобы ваша фотосессия получилась оригинальной и совершенно особенной.

Поэтому мы выбрали для тебя пять свежих и неординарных идея для love story, которые не потребуют длительной подготовки и особых усилий. Зато результат тебя и твоего мужчину приятно удивит!

Фотосессия с цветным порошком (красками холи)

Сегодня очень популярны «красочные битвы», в которых участники забрасывают друг друга разноцветными порошковыми красками. Фотоотчеты с таких мероприятий выглядят всегда очень стильно. Так почему бы тебе не взять эту идею для вашей фотосессии? Запаситесь пакетиками с красками, выберите одежду, которую можно «покрасить» – желательно однотонную – и выбирайте любую локацию. Бросайтесь красками, сдувайте цветной порошок с ладошек, подбрасывайте его в небо… Фантазируйте на ходу! Главное – чтобы хватило красок.

Фотосессия на каруселях/качелях/горках

Самые искренние эмоции на лицах проявляются в моменты бесконтрольного счастья. Попробуйте сделать фотосессию в парке развлечений! Здесь вы с любимым сможете почувствовать себя детьми, вдоволь надурачитесь и навеселитесь. Прокатитесь на американских горках, поцелуйтесь на колесе обзора и устройте гонки на машинках. Поверь, кадры получатся очень эмоциональные!

Фотосессия под дождем

Многие расстраиваются, если в день запланированной съемки идет дождь. А стоит наоборот использовать погодные условия как приятный бонус! Фотосессия под дождем – это всегда чувственность, сексуальность и нежность. Прохладные одежды способствуют появлению мурашек, подчеркивают силуэты тел, а дождь размывает границы реальности, поэтому «мокрые» фотосеты всегда немного волшебные и очень чувственные.

Фотосессия в грузовике

Звучит странно, правда? А на самом деле фотосессия в машине с открытым кузовом – это огромное поле для ваших фантазий. Залезайте в кузов, валяйтесь в нем, прыгайте… Проявите себя по полной! Такой фотосет может получиться как очень нежным и романтичным, так и совершенно дерзким. Всё зависит только от вас! Очень важно для такой съемки подобрать одежду, которая будет гармонично смотреться в комбинации с грузовиком и окружающей природой. Легкое платье, венок, шляпка-канотье и сандалии – и твой образ готов, любимый при этом может быть в песочных шортах и легкой белой рубашке. Впрочем, если не охота заморачиваться: классические джинсы и однотонные футболки для такой фотосессии подойдут отлично!

Фотосессия в стиле industrial

Прогулка по городу – это слишком банально, а вот прогулка по заводу, по крыше и т.д. – отличная идея для оригинальной съемки. Выбирайте для такого фотосета одежду в стиле casual, которая не будет стеснять движений: мало ли куда вам придется поднимать или опускаться. И заранее продумайте несколько поз: подобная фотосессия, конечно, будет полна экспромтов, но хорошо иметь пару-тройку заготовок на случай красивой стены или оригинального другого фона.

Фото: IStock

Читай также:

ТОП-8 ТАБУ: Что ни в коем случае нельзя говорить любимому человеку