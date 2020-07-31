Новый сезон – новые тренды! Главный визажист второго сезона реалити «Топ-модель по-украински» Дарья Духновская рассказала G.SPACE о модных тенденциях в макияже летом 2020. Какую помаду выбрать, хайлайтер или румяна, smokey eyes или розовые тени – все ответы в нашем материале!

Матовость

Этим летом в тренде – натуральность. Если в прошлых сезонах в моде был «здоровый блеск», то сейчас стоит обратить внимание на матирующие средства. Поэтому лучше отказаться от хайлайтера, а в сумочку положить матирующие салфетки.

Как правильно подобрать тональный крем

Для ежедневного макияжа хорошо подойдут легкие кремовые текстуры, но нужно помнить об увлажнение. Обладательницам жирной кожи стоит обратить внимание на легкую мелкодисперсную пудру.

Не стоит забывать и о румянах. Отдайте предпочтение персиковым и натуральным розовым оттенкам.

Натуральные брови

Брови в этом сезоне также имеют натуральное оформление, без четких границ. Гель для укладки бровей выбирайте прозрачный или с легким оттенком.

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А обладательницам не очень густых бровей стоит добавить в свою косметичку тени для бровей.

Монохром

Одним из явных фаворитов этого сезона становиться монохромный макияж. Для его реализации вам понадобятся тени, румяна и помада одного цвета. Еще один вариант – воспользоваться одним бьюти-продуктом, который может заменить каждое из этих средств. Не бойтесь экспериментировать, но помните, что кремовые текстуры стоит наносить на кремовую основу, а сухие – на сухую. Особенно это важно помнить при нанесении румян, чтобы избежать появления пятен и разводов.

Smoky eyes

Макияж smoky eyes – как в классической вариации, так и в цветном исполнении – будет актуален этим летом. Важно обратить внимание на глубину тона. Тренд сезона – чистый глубокий цвет без примесей. Если хотите добавить образу игривости, попробуйте поэкспериментировать с подводкой.

Губы

Красный цвет не сдает своих позиций и проявляется в любых вариациях. Матовые стойкие помады в этом сезоне уходят на второй план, а на первом оказывается легкий глянцевый финиш или насыщенный блеск, которые удачно подчеркнут образ. Четкий контур или «зацелованные» губы – нет границ фантазии! Но не забывайте об идеальном тоне, если вы используете красную помаду.

Волосы

Летом 2020 предпочтение стоит отдать ярким оттенкам волос, а вот с укладками заморачиваться не нужно: чем проще, тем лучше! Легкие волны, гофре, плетения… Кстати, не обязательно красить волосы краской, можно использовать оттеночные спреи и бальзамы.

Лайфхак:

Чтобы получить легкую волну, заплетите на ночь нетугие косы. А проснувшись, распустите локоны и уберите излишнюю статику с помощью небольшого количества масла для волос. Классическая коса может стать вашей любимой прической, если дополнить ее минималистичными украшениями, которые в этом сезоне на пике популярности!

И помните: тренды трендами, а в первую очередь учитывайте свой тон кожи, черты лица и вкусы. Правильно подобранный оттенок красной помады будет к лицу абсолютно всем. Но если вам с таким цветом не очень удобно, вы сомневаетесь – оставьте. Не стоит рисовать алые губы только потому, что «это же модно!». Выбирайте тренды, которые вам удобны, и тогда будете чувствовать себя уверенно 24/7!

Фото: vogue.com / marieclaire.com

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