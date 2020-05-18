как снять шеллак в домашних условиях

С каждым днем в косметической индустрии появляется все больше технологий, позволяющих максимально упростить уход за внешностью. К одной из таких относится гель-лак (шеллак) для ногтей. Среди представительниц прекрасного пола эта процедура пользуется огромной популярностью. И, бесспорно, главный ее плюс – создание прочного покрытия. Единственное, что может расстроить, так это то, что шеллак сложно снять без специальных средств. Процедура требует денег и времени. А что, если твой мастер по каким-то причинам не работает, а маникюр уже имеет совсем непрезентабельный вид?

Оказалось, что найти способ снятия шеллака самостоятельно не так-то сложно. Все необходимые инструменты есть дома у каждой девушки. Чтобы снять шеллак (гель-лак) в домашних условиях с наименьшим ущербом для ногтей, тебе понадобится:

жидкость для снятия лака с ацетоном

ватные диски

фольга

апельсиновая палочка для ногтей (ее можно заменить пушером — двухсторонним металлическим инструментом, предназначенным, чтобы отодвигать кутикулу)

пилочка для шлифовки

масло для кутикулы

немного терпения 🙂

Итак, приступим к самой технике снятия шеллака.

Сперва хорошенько вымой руки с мылом. Это необходимо, чтобы обезжирить ногти и позволить ацентону «сработать». Затем в борьбу вступают ватки и фольга. Фольгу нужно разделить на небольшие кусочки, а ватные диски разрезать пополам.

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Смочи ватный диск ацетоном и оберни им ноготь. Чем плотнее прилегает ватка к ногтю, тем быстрее и качественнее растворится шеллак. Оберни каждый ноготь поверх ватного диска фольгой.

Такие «компрессы» следует держать 10-15 минут, слегка массируя при этом. По прошествии необходимого времени снимай фольгу и ватные диски.

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Сняв «обертку» с одного ногтя, размягченные остатки гель-лака удали с помощью апельсиновой палочки или пушера. Затем отшлифуй ногти пилочкой и обработай кутикулу маслом. Готово!

Как убрать шеллак с ногтей в домашних условиях, мы разобрались. Однако в процессе следует придерживаться нескольких советов:

Не используй технический ацетон. Это может травмировать кутикулу и повредить кожу вокруг пальцев.

Когда удаляешь ватный диск, делай это вращательными движениями. Так покрытие легче снимется.

Если дома нет фольги, используй обычные резинки, чтобы закрепить ватные диски.

Если твоя кожа особенно чувствительна к ацетону, лучше снимать покрытие в салоне.

Как видишь, снять покрытие шеллак в домашних условиях не так-то и сложно! Процедура достаточно простая, и не занимает много времени.

А пока твои ноготки отдыхают без гель-лака, выбирай новый дизайн и записывайся к мастеру на маникюр! Тут уж без профессионалов вряд ли получится обойтись 🙂

Фото: istock