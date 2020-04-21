Хотя до конца апреля все мы и вынуждены оставаться дома на карантине, но это не повод забывать о своем внешнем виде. Скорее всего, девушки сейчас пытаются научиться, как сделать маникюр в домашних условиях и покрасить брови. Но наши волосы тоже нуждаются в уходе. В частности, стрижка и окраска должны проводиться регулярно! Лунный календарь стрижек на апрель 2020 поможет тебе сориентироваться, когда же лучше проводить манипуляции с волосами!

Не можешь сейчас попасть к своему стилисту по волосам? Не беда! Покраситься и постричься можно и дома. Главное – посоветоваться со своим парикмахером по поводу краски, которую лучше использовать, и оттенка, в который тебя обычно красят или какой подойдет на этот раз. А тем девушкам, которые хотят сейчас подстричь кончики самостоятельно, помогут туториалы на YouTube. Правильно выбранный день для стрижки или окраски волос может изменить твое общее состояние, самочувствие и то, как будут развиваться события в жизни. Поэтому при планировании процедур ориентируйся на лунный календарь стрижек на апрель 2020.

Лунный календарь на апрель 2020: когда стричь волосы

4, 6, 7, 13, 14, 23, 24, 27, 28, 30 апреля – благоприятные дни, когда стрижка принесет хорошие изменения. Это может быть финансовая удача или новая любовь. Но без приятных бонусов ты точно не останешься!

Лунный календарь на апрель 2020: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 апреля – забудь о стрижке в эти дни. Отложи ножницы, чтобы волосы не стали непослушными, ломкими и посеченными. Лучше займись другими бьююти-процедурами: сделай маску для лица или эпиляцию воском.

Лунный календарь на апрель 2020: когда красить волосы

3, 4, 5, 7, 10, 30 апреля 2020 – благоприятные дни для окрашивания волос! Сто процентов хорошо пройдет покраска в привычный для тебя тон. Но на сложное колорирование в домашних условиях все же лучше не решаться. Окрашивание волос в эти дни обеспечит хорошее настроение, прилив энергии и энтузиазма в новых делах.

Лунный календарь на апрель 2020: когда не стоит красить волосы

1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля – неудачные дни для окрашивания волос. Лучше не рискуй, потому что на выходе получишь совершенно не те цвета, на которые рассчитывала. Лучше немного подождать и получить результат, на который ты заслуживаешь.

Фото: IStock