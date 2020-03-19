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Мода 2020: с чем носить пиджаки и жакеты

Мода 2020 диктует свои тренды. Но есть вещи в гардеробе, которые будут актуальными всегда. Например, жакет / пиджак. Он придает образу официальности, сдержанности и шика. Бывает, что пиджак и жакет путают. Но это разные вещи. Жакетом называют верхнюю женскую одежду, облегченный и укороченный вариант пальто, а пиджаком – верхнюю часть мужского костюма. Какие пиджаки и жакеты будут в моде и с чем их актуально сочетать? Узнай модные тренды 2020:

С брюками прямого покроя и клеш

В 2020 модельеры делают акцент на трех кроях жакетов / пиджаков – приталенном, укороченном и оверсайз. Эти модели присутствуют как в женских, так и в мужских коллекциях всемирно известных брендов.
На подиумах презентовали пиджаки и жакеты с фигурным кроем воротника, яркой фурнитурой и большим выбором тканей… Особый акцент образам придавала обувь – ботфорды, кроссовки, сапожки на платформе или туфли яркого цвета.

мода 2020

Chanel

модные пиджаки

Balmain

модные жакеты 2020

Nina Ricci

модные пиджаки 2020

Yohji Yamamoto

мода

Yohji Yamamoto

мода
Junia Watanabe

мода 2020

Balmain

С ультракороткими юбками / шортами

Еще один интересный вариант сочетания жакетов – с короткими шортами или юбками. Если его застегнуть, то может показаться, что из одежды больше ничего нет. Но это лишь заигрывания с модой. Поэкспериментируй с цветом, фактурой и аксессуарами, чтобы создать свой неповторимый лук.

мода 2020

Chanel

модные пиджаки 2020

Kwaidan Edition

мода 2020

Valentino

С юбками миди

Ультракороткие вещи не всегда будут уместны. Если тебе нравится классический вариант, соедини жакет с юбкой миди-длины, то есть ниже колена, а идеально – по икру.

модные жакеты 2020
Alexander McQueen

модные жакеты 2020

Rokh

мода 2020

Valentino

С джинсами

Сочетание этих двух элементов сделает ваш образ трендовым. Такие луки универсальны и подойдут для деловых переговоров, похода на работу, учебу или просто на прогулку.

с чем носить пиджаки

Balmain

мода
Junya Watanabe

С платьями

Этот вариант подойдет для тех, кто хочет создать легкий и элегантный образ. Жакет можно совместить с шелковой платьем, если планируете романтический лук. Или похулиганить и примерить что-то экстравагантное.

модные жакеты 2020

Balmain

мода 2020

Nina Ricci

мода 2020

Kwaidan Editions

Жакет и пиджак – необходимый элемент в гардеробе. С ним можно создать много различных образов, которые будут выглядеть стильно и элегантно. Главное научиться уместно совместить вещи. Надеемся, мы помогли тебе в этом.

Фото – vogue.com, iStock.com

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