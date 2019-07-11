Мода 2019: что носить в июле?

Узнай 5 трендов, которые станут хитом сезона

Что надеть в июле, чтобы выглядеть стильно, свежо и ярко? Мы подготовили для тебя обзор модных тенденций, которые помогут при выборе новых луков. Время блистать!

Велосипедки

Да-да, велосипедки. Этот вид спортивной одежды появился в коллекциях именитых дизайнеров на мировых подиумах. Это тренд! Если раньше такие шорты были частью спортивного лука, то в 2019 модники предлагают носить их со сложноскроенными рубашками, нарядными топами и оверсайз жакетами. А Blumarine и вовсе смиксовали их с вечерними платьями, представь! Так что не бойся экспериментировать.

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Стоит отметить, что велосипедки как тренд предвидела Ким Кардашян. Светская львица уже давно добавила эти облегающие шорты в свой повседневный гардероб и появлялась в них перед стрит-фотографами.

Накладные карманы

Чем больше карманов, тем лучше: на жилетах, на платьях, на брюках, юбках… Накладные карманы – еще один обязательный элемент в гардеробе модницы. Вспомнили грубые жилеты советских времен? Да, их тоже можно достать из шкафа и добавить к весеннему образу. Но любительницам женственных нарядов не стоит расстраиваться. Накладные карманы могут быть аккуратными, стильными и функциональными. Ведь для карточки, телефона и помады сумочку можно уже не брать.

Микс принтов

Эксперименты продолжаются и с тканями. Одной теперь недостаточно. Дизайнеры сочетают несколько принтов в одном наряде. То что раньше выглядело странно – теперь новый уровень мастерства. Ведь подобрать несколько узоров так, чтобы они гармонично смотрелись и выглядели эффектно – сложная задача. Попробуй и ты!

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Фотопринты

Еще один элемент, который подчеркнет вашу индивидуальность. Текстовые принты на одежде ушли в прошлое. Их место заняли фотопринты. Теперь вместо цитат и фраз – картины любимых художников, портреты, пейзажи и абстрактные фигуры. Есть из чего выбрать.

Микро-сумки

Накладные карманы в коллекциях уже подготовили нас к мысли, что большие сумки можно отложить до лучших времен. На подиуме микро-сумки: кросс-боди и поясные крошки. Но теперь выбор намного больше. Дизайнеры предлагают нам мини-саквояжи и широкие кожаные пояса с несколькими сумками. 90-е возвращаются…

Будь собой: активной, яркой, не стесняй движений – намекают нам модные тенденции мая 2019 года. 5 фешн-трендов лета 2019 года – отличный ориентир для обновления гардероба. Но помни, что модные тренды для вдохновения, а не точного исполнения.

Фото – www.pinterest.com

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