Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому астролог советует не бояться завершения, чтобы получить новое, а кому нужно держаться тех, кто их поддерживает? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Вас накроет усталость от постоянной гонки за успехом. Могут подвести партнеры как в личной жизни, так и в бизнесе. Планеты советуют пересмотреть круг общения, отказаться от токсичных связей и истощающего сотрудничества. Или же закончить сотрудничество с клиентом, который обвиняет вас в правках или постоянно затягивает оплату. Посвящайте свое время только тем, кто его уважает.

Совет недели: оставьте только реально работающие связи.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Планеты призывают сосредоточиться на работе и здоровье, но сейчас пора завершать начатые дела, а не начинать новые. Вы сможете успешно закрыть мелкие задания, сдать проект, окончить лечение или отказаться от вредной привычки. Вселенная поможет вам навести порядок в рабочих процессах, финансах и своем режиме. От вас требуется только искреннее намерение!

Совет недели: отпускайте старое, чтобы освободить пространство для нового.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вам планеты помогут закончить творческий проект, который вы давно откладывали или решить вопрос в отношениях. Некоторые из вас поставит на паузу неразвивающуюся старую love story. Берегите свои чувства, ведь планеты сейчас придают вам страсти и склонности все драматизировать. В то же время, вселенная принесет неожиданные повороты судьбы, новые знакомства и идеи.

Совет недели: не огорчайтесь, когда что-то завершается, у планет для вас лучшие планы.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Неделя будет посвящена семейным вопросам: можно завершить ремонт, закончить обустройство кухни, оформить документы на жилье или наконец закрыть давние конфликты с близкими. Планеты сейчас подталкивают к уборке – не только физической, но и эмоциональной. Избавьтесь от старых вещей, напоминающих о прошлом.

Совет недели: гармония в доме сейчас важнее рабочих побед.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Лев (23 июля — 22 августа)

Вас планеты призывают пересмотреть область коммуникаций и контактов. Отсеивайте ненужное: вы можете отписаться от лишних чатов, закончить ничего не дающие переговоры или удалить десятки новостных каналов. Планеты сейчас еще больше, чем обычно, усиливают ваше стремление к лидерству и вниманию, но не забывайте прислушиваться к другим. Они иногда правы.

Совет недели: оставьте в поле зрения только то, что вас поддерживает.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Финансы требуют порядка. Пора пересмотреть расходы и избавиться от лишнего. Вы можете закрыть старый долг, распродать ненужные вещи, отказаться от лишних подписок. Планеты помогают разложить все по полочкам. В отношениях они подталкивают к серьезным разговорам. Возможно, вы с партнером сядете и обсудите планы на зиму, распределение обязанностей или бюджет.

Совет недели: финансовая чистка принесет облегчение.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Эта неделя для вас особенная, ведь Солнце еще идет вашим знаком, усиливая уверенность и желание действовать. В то же время нисходящая Луна призывает не прыгать в новые истории, а завершать старые процессы. Вы можете поставить точку в отношениях или сотрудничестве, давно потерявшем смысл. Используйте это время для стратегической очистки.

Совет недели: не бойтесь завершений – они открывают дверь

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

У вас длится период внутренней работы. Это отличный шанс завершить терапию, курс духовных практик или проститься с ненужными страхами. Некоторые из вас решят отказаться от токсического окружения, некоторые – закроют старый эмоциональный гештальт. Планеты сейчас делают вас магнитом для внимания. Вы можете встретиться с человеком из прошлого и эмоции вспыхнут с новой силой.

Совет недели: важнейшая работа – незаметна, потому что происходит внутри.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш дружеский и социальный круг будет меняться. Планеты покажут, кто из окружения остается, а с кем следует попрощаться. Кроме того, вы выйдете из команды или исчерпавшего себя проекта. В совместных проектах вы отлично справитесь с ролью координатора и души коллектива. Кое-кто из Стрельцов решит, что нельзя оставаться в тени, и возьмет на себя настоящее лидерство.

Совет недели: держитесь тех, кто следует с вами в одну сторону.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Карьера, репутация и статус проходят ревизию. Пора закончить древний проект или завершить цикл на работе. Вы сможете успешно составить финальный отчет, закрыть контракт или подумать об изменении направления деятельности. Планеты придают вам дисциплины и настойчивости. Работайте на перспективу, даже если не видите мгновенных результатов, но не делайте ничего «на истощение».

Совет недели: ставьте точку там, где развитие остановилось.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Неделя дает шанс посмотреть мировоззрение. Вы можете завершить обучение, сдать экзамен или отказаться от больше не работающих идей. Некоторые из вас, наконец, прекратят тратить время на курсы, которые не приносят пользы, другие – закончат оформление документов для путешествия. Полезно просмотреть, как вы ведете блоги и соцсети. Делитесь с подписчиками своими знаниями и наблюдениями, вы сейчас видите глубже, чем большинство!

Совет недели: чистите сознание так же, как пространство.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта неделя для вас – о завершении старых финансовых и эмоциональных связей. Вы можете закрыть кредит, отказаться инвестировать в сомнительный проект или расставить точки над «i» в отношениях. В паре может появиться тема честности: партнер задаст прямой вопрос, которого вы долго избегали. На работе вам предложат перераспределение обязанностей или новые условия сотрудничества.

Совет недели: отпускайте все, что вас «держит» – финансово, эмоционально или психологически.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)