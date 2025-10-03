Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года уже на страницах Нового канала! Кому астролог советует заявить о себе, а кому проявить гибкость? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вам будет сложно принимать решение. Планеты могут провоцировать ссоры и упрямство. Придется искать баланс между собственными целями и мнением партнера, а это будет непросто. Сейчас же благоприятный период для примирения в отношениях или восстановления старого сотрудничества. Так что если вы скучаете по кем-то, напомните им о себе! В работе следует чаще прислушиваться к мнениям коллег: именно через диалог вам будут приходить правильные идеи.

Совет недели: проявите гибкость, чтобы сохранить теплоту отношений.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Планеты обостряют тему отношений: возможны либо большие страсти, либо ревность. Наибольшую радость принесет общение с детьми или обустройство дома. Пора наполнить жилище осенним декором или разгрузить пространство от ненужных вещей! В работе важно честно распределять обязанности, иначе возможны взаимные обиды и недовольство. К тому же следует держать баланс между профессиональной и личной жизнью. Поставьте себя в приоритет.

Совет недели: совмещайте карьерные амбиции с заботой о своем комфорте.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Планеты дают вам энергию для скорых решений. Вы будете эффективны в ситуациях, где требуется смекалка и оперативность. Возможны новости от друзей или неожиданное путешествие. У многих Близнецов представится возможность выступить перед большой аудиторией – используйте шанс показать свои знания и главное будьте собой! Вас сейчас очень тянет к учебе. При выборе курсов отдайте предпочтение чему-то практичному.

Совет недели: заявите о себе, ваши слова сейчас метки как никогда.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Семейные дела на первом месте. Планеты заставят обратить внимание на дом, родных, домашних любимцев и собственную эмоциональную стабильность. Пора навести порядок в квартире, сделать разбор осеннего гардероба или завершить ремонт – это поможет внутренне успокоиться. Планеты могут поднять тему совместных расходов в паре. Обсудите распределение бюджета во избежание конфликтов в будущем.

Совет недели: насладитесь вполне уютным временем года.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Лев (23 июля — 22 августа)

Планеты открывают двери для больших идей и масштабирования проектов. Вселенная дает вам шанс получить похвалу, признание, проявить творчество. Вас ждет успех в любви и публичности. Вы можете презентовать свой проект или даже просто подготовить интересный пост в соцсетях, что получит много отзывов. Главное – избежать тщеславия и оставаться благодарными тем, кто вас поддерживал.

Совет недели: люди тянутся к вам, но помните об отдаче.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Планеты сейчас придают ясности мышлению, поэтому вам будет легко разобраться в сложных документах или наладить контакт с нужными людьми. Это подходящее время для анализа и перераспределения бюджета, составления планов на осень, организации рабочих действий. Обратите внимание на здоровье: отрегулируйте режим сна и добавьте легкие тренировки, чтобы провести эту осень в своей лучшей форме.

Совет недели: не только работайте, но и заботьтесь о теле и мыслях.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Планеты дают вам много энергии, но лучше она будет реализоваться в партнерстве с другими. Избегайте нетерпения и будьте внимательны к окружающим: возможны конфликты, если будете игнорировать чужие потребности. В рабочих переговорах лучше сразу учесть интересы обеих сторон, в противном случае сделка может сорваться. Вселенная сейчас наделяет вас креативностью и творческим подходом к любым делам. Выходите за рамки!

Совет недели: доставьте удовольствие своим ближайшим людям.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Планеты усиливают вашу харизму и обаяние – вы буквально притягиваете взгляды. В то же время растет эмоциональное напряжение в отношениях: в любви возможен как страстный романтический вечер, так и ревность на пустом месте. Направьте эмоции в конструктив. Неделя подходит для работы с подсознанием и интуицией. Также вы можете неожиданно открыть новое хобби, которое поможет вам расслабиться.

Совет недели: слушайте внутренний голос, но не забывайте проверять факты.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вселенная стимулирует творчество и потребность в приключениях. Кроме того, дарит вам поддержку от окружающих. Смело начинайте новые коллективные проекты, и вы никогда не будете сами. Или вы получите приглашение присоединиться к какой-либо команде или инициативе. Сейчас хорошее время для путешествий или учебы. Если появится идея посетить короткий мастер-класс или тренинг, обязательно соглашайтесь. Новые знания понадобятся быстрее, чем вы ожидаете.

Совет недели: ищите союзников для больших идей.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Вас могут догонять нерешенные профессиональные вопросы. Следует переосмыслить, выбрали ли этот путь. Для этого пакуйте чемоданы и устройте себе ретрит в горах, желательно без связи в рабочих чатах. После возвращения вам могут предложить повышение или возглавить новое направление. Если вы отказались от сотрудничества с партнером и пожалели об этом, сейчас может появиться второй шанс, и он будет выгоднее.

Совет недели: новый карьерный старт настанет после качественного отдыха.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Вы будете чувствовать подъем в общении – планеты активируют ваши социальные контакты. Так что не пора замыкаться в себе! Неделя удачна для выступлений, знакомств, коммуникаций. Можно удачно выступить на конференции или поделиться своими идеями онлайн: вы получите новых поклонников. Многим Водолиям предложат участие в международных проектах. Не бойтесь масштабироваться!

Совет недели: откройтесь новым идеям, даже если они ломают старые убеждения.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вселенная на этой неделе усиливает глубину чувств и творческих процессов. Возможны новые романтические знакомства или прилив вдохновения в искусстве. Даже простая прогулка или встреча в кафе может вдохновить вас на создание прекрасного: поэзии, живописи, музыки. Наполняйтесь хорошими впечатлениями! В то же время, помните о дисциплине в расходах. Тщательно проверяйте, куда вкладываете деньги. Не дайте себя обмануть.

Совет недели: доверяйте не только ощущениям, но и цифрам.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)