Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя начнется с необходимости закрыть старые рабочие вопросы. Если вы откладывали встречу с клиентом или доработку проекта, пора завершить эти дела. Молодой месяц 21 сентября даст толчок для наработки новых привычек: возможно, вы решите выйти на пробежку, постоять на гвоздях или заказать матч вместо рафа. Это прекрасная возможность позаботиться о здоровье и избавиться от зависимостей (даже зависимости от сладенького).

Совет недели: измените режим или начните тренировку – планеты вас поддерживают.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Вам эта неделя принесет завершение старых романтических историй. Возможно, пора заблокировать поклонников, которые только ставят огоньки на крышу? Или поставить точку в лавсторе, которая не перерастает во что-то большее? Планеты подскажут, какие отношения себя исчерпали. Некоторые из вас завершат бесперспективные творческие проекты. Но не огорчайтесь: молодой человек 21 сентября даст шанс начать что-то новое в сфере креатива или хобби.

Совет недели: встретить своего человека можно даже на мастер-классе по гончарству.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Как давно вы очищали домашнее пространство? Планеты вызовут у вас желание навести порядок в доме: от разбора шкафа до ремонта. Избавьтесь от старых вещей, которые портили настроение, и обустройте уютный рабочий уголок. Молодой месяц 21 сентября даст старт новым семейным традициям. Начните семейные вечера с настолками и пиццей или регулярные походы в театр. Вы отлично проведете время!

Совет недели: улучшайте быт – от ремонта до новых домашних правил.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Неделя насыщена общением. Вы закроете задолженности по курсам, переговорам или документам. Некоторых ожидает давно откладывающаяся поездка. Молодой месяц 21 сентября откроет новые возможности для обучения или коротких путешествий. Вы запишетесь на языковые курсы или в автошколу. Некоторые из вас начнут развивать свой блог или отправятся в путешествие по Украине. Впереди много движений и коммуникаций!

Совет недели: найдите удовольствие в активном темпе жизни.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Лев (23 июля — 22 августа)

Неделя поможет закрыть старые финансовые вопросы, особенно по долгам и кредитам. Убедитесь, что никому ничего не должны. И с 21 сентября начинайте новый денежный цикл. Молодой месяц откроет альтернативные источники дохода и поможет найти подработку. Конец недели подсветит вопросы вашего опыта и навыков. Возможно, вам чего-то не хватает, чтобы добиться желаемого успеха? Тогда смело овладевайте новыми знаниями и умениями.

Совет недели: не отказывайтесь от предложений, обещающих увеличение доходов.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Вам длится главный период обновления. Время для новых планов, образа жизни, изменения образа. Как давно вы мечтали о чем-то большем, чем о выходных? А меняли прическу или стиль одежды? Сейчас идеальная возможность для обновления имиджа и постановки новых личных целей. Планеты зарядят вас энергией, необходимой для этих изменений. Некоторые Девы кардинально изменят личную жизнь. Будьте внимательны и открыты к знакомствам: счастье рядом.

Совет недели: запуск важных персональных изменений в конце недели.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Неделя будет наиболее насыщенной и активной именно для вашего знака. Энергии много, но важно не превратить ее в конфликт. Направьте свой пыл на завершение текущих дел и тушение горящих дедлайнов. Это неделя внутренней очистки: очищайте пространство, мысли и оцепления от токсичных людей. Планеты поддерживают дружбу и социальные связи. Познакомьтесь с друзьями или родными, вы классно проведете время.

Совет недели: доводите начатое до завершения и с легкостью двигайтесь дальше.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Планеты подсказывают вам посмотреть свой дружеский круг. Вы можете отпустить знакомых, с которыми давно держались отношения «на честном слове». Молодой месяц 21 сентября откроет путь для новых знакомств и коллективных проектов. Так что если вы искали новых союзников или команду, ваши люди на этой неделе сами вас найдут. Для выгрузки порадуйте себя шоппингом, походом на выставку или концерт. Будьте среди талантливых людей!

Совет недели: налаживайте новые связи, они могут быть на годы.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы – главные пчелки на этой неделе. От вас потребуют завершения старые рабочие задачи, нерешенные проблемы с руководством, вопросы деловой недвижимости. Многие из вас отважатся на смену профессионального вектора или должности. Другим будет предложен новый проект или руководящая роль. К выходным тщательно все обдумайте, а новолуние 21 сентября откроет новый этап в карьере. Попробуйте себя, даже если вы сомневаетесь. Это ваш личный вызов!

Совет недели: никогда не отказывайтесь от своих амбиций.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Неделя хорошо подходит для завершения образовательных или юридических дел, а также вопросов, связанных с заграницей и иностранцами. Это идеальное время, чтобы закончить научную работу или запланировать дальнейшее обучение. Молодой месяц 21 сентября открывает двери к новым путешествиям и знаниям. Может, есть смысл начать новые курсы или запланировать на осень путешествие, о котором давно мечтали? Делайте все, что расширяет ваши горизонты и мировоззрение.

Совет недели: не откладывайте обучение на потом, лучшего момента нет.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Вас планеты призывают разобраться с общими финансами, долгами или наследственными вопросами. Постарайтесь завершить эти дела к 20 сентября. А потом новолуние даст шанс по-новому подойти к инвестициям, кредитам, любым операциям, связанным с безналичными. Может, пора открывать криптогаманец? Кроме того, планеты могут принести исполнение вашего заветного желания руками других людей. Позвольте другим развлечь вас!

Совет недели: составьте новый финансовый план.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вас нисходящий месяц до 20 сентября учит отпускать старые партнерские истории. Это может быть как ваша половинка, так и деловой партнер. Молодой месяц в воскресенье начнет новый цикл в отношениях. Поставив точку во взаимоотношениях, которые давно не приносили радости, вы встретите вдохновляющих людей. А некоторые из Рыб, убедившись в прочности отношений, выведут их на новый этап. Молодой месяц 21 сентября – прекрасный момент, чтобы запланировать подписание важных документов или ведение переговоров.

Совет недели: откройтесь новым союзам или посмотрите правила в паре.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)