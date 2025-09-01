Перекус в школу ребенку: что положить, а от чего лучше отказаться

Уже скоро 1 сентября и многие дети начнут свое обучение офлайн. Нужно заранее решить, чем их кормить, ведь питаться в школьной столовой хотят не все. Многие родители дают ребенку в школу еду в контейнере. Угодить вкусам маленького привереда и при этом приготовить полезный обед – непростая задача. Новый канал собрал лучшие варианты вкусного и питательного обеда для ваших непосед.

Чтобы ребенку было удобно есть обед, можно купить обед бокс с несколькими отделениями. Одно из отделений наполняется основным блюдом, а в другие кладут овощи и фрукты.

Лаваш с курицей и овощами

Такое блюдо удобно есть руками. В таком обеде соблюден оптимальный баланс полезного мяса, свежих овощей и хлеба.

Куриное филе – 250 г.

Лаваш тонкий – 1 шт.

Помидор – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Авокадо – 0,5 шт.

Йогурт густой – 4 ст. л.

Соль – 2-3 щепотки

Перец черный молотый – щепотка.

Приправа по вкусу.

Куриное филе разрезать на ломтики и отбить. Посолить и поперчить, залить йогуртом и оставить на 15 минут. Обжарить филе на сковороде с двух сторон и порезать соломкой. Огурец порезать соломкой, помидор и авокадо – кубиками. В центр лаваша выложить овощи и мясо, полить йогуртом и посыпать приправой. Завернуть лаваш конвертом и положить в холодильник на ночь. Утром переложить в контейнер.

Домашний сэндвич

Сэндвич очень удобно есть руками. Для приготовления такого бутерброда используйте тостовый хлеб. В начинке сэндвича используйте любимые продукты ребенка.

Хлеб для тостов – 4 шт.

Буженина из телятины – 4 ломтика.

Огурец – 1 шт.

Твердый сыр – 2 ломтика.

Домашний майонез.

Для сэндвича хлеб смазать домашним майонезом. Выложить на хлеб ломтик сыра, тонко нарезанную буженину и кружочки огурца. Накрыть сверху вторым тостом и слегка прижать рукой бутерброд. Повторить со вторым сэндвичем. Оставить бутерброды на ночь в холодильнике и с утра переложить в контейнер.

Банановые оладьи

Пухлые и полезные панкейки заменят привычные блины. И сахара добавлять не нужно, потому что бананы добавляют сладостей.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.

яйцо – 1 шт.

разрыхлитель — 1 ч.л.

цельнозерновая мука — 2 ст.л.

Приготовление:

Взбейте бананы в блендере или просто разомните вилкой.

Добавьте яйцо, порциями муку, разрыхлитель. Хорошо вымешайте.

Пожарьте оладьи на сковороде и наслаждайтесь.

К банановым оладьям можно добавить свежие ягоды, фрукты, мед.

Зеленые маффины со шпинатом

Мафин со шпинатом привлекает зеленым цветом, да еще и полезен! В начинку можно добавить любые сыры, кусочки ветчины или овощей.

Ингредиенты:

йогурт – 250 мл.

яйцо – 1 шт.

мука (желательно использовать цельнозерновую) — 200 г.

разрыхлитель — 1 ч.л.

соль на кончике ножа.

свежий или замороженный шпинат – 50 г.

оливковое масло – 2 ст.л.

твердый сыр – 100 г.

Приготовление:

Соедините йогурт, оливковое масло, яйцо, соль и взбейте миксером или вручную.

Порциями добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте.

Натрите сыр, добавьте к смеси.

Шпинат перебейте в блендере или нашинкуйте, отправляйте в тесто и хорошо перемешайте.

Смажьте маслом или маслом формы, вылейте тесто и запекайте при 180°C 20-30 мин. Проверяйте зубочисткой: когда она остается сухой, кексы готовы.

Используйте разноцветные обертки с украшениями. Так не только удобно доставать мафины из формы, но есть удобно.

Что не давать на перекус ребенку в школу

Если вы заботитесь о полноценном здоровом питании своего ребенка, то не стоит давать в школу «скорую» еду: купленные гамбургеры, шоколадные батончики, сладости, чипсы, сухарики. Также следует соблюдать осторожность с кисломолочными продуктами. Если вы все же хотите дать ребенку сырок или йогурт, вы должны быть уверены, что он достаточно быстро их съест, а не будет носить в рюкзаке в течение дня, и продукт прокиснет. Также важно, чтобы упаковка была твердой, и тот же йогурт не раздавился и не растекся в школьном рюкзаке.

Детям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, можно посоветовать обратиться перед школой к врачу-гастроэнтерологу. Возможно, врач сочтет необходимым порекомендовать диетический стол даже в детском заведении. В таком случае с выводом от врача родители обращаются в школу, и в результате ребенок в столовой получает специализированное питание. Например, по дисфункциям желчного пузыря рекомендована Диета №5, поэтому, если на общий стол дают жареные котлеты или рыбу, то по диете №5 ребенку предложат их запеченными или отварными.

