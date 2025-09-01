Перекус в школу ребенку: что положить, а от чего лучше отказаться

Уже скоро 1 сентября и многие дети начнут свое обучение офлайн. Нужно заранее решить, чем их кормить, ведь питаться в школьной столовой хотят не все. Многие родители дают ребенку в школу еду в контейнере. Угодить вкусам маленького привереда и при этом приготовить полезный обед – непростая задача. Новый канал собрал лучшие варианты вкусного и питательного обеда для ваших непосед.
Чтобы ребенку было удобно есть обед, можно купить обед бокс с несколькими отделениями. Одно из отделений наполняется основным блюдом, а в другие кладут овощи и фрукты.
Такое блюдо удобно есть руками. В таком обеде соблюден оптимальный баланс полезного мяса, свежих овощей и хлеба.
Куриное филе разрезать на ломтики и отбить. Посолить и поперчить, залить йогуртом и оставить на 15 минут. Обжарить филе на сковороде с двух сторон и порезать соломкой. Огурец порезать соломкой, помидор и авокадо – кубиками. В центр лаваша выложить овощи и мясо, полить йогуртом и посыпать приправой. Завернуть лаваш конвертом и положить в холодильник на ночь. Утром переложить в контейнер.
Сэндвич очень удобно есть руками. Для приготовления такого бутерброда используйте тостовый хлеб. В начинке сэндвича используйте любимые продукты ребенка.
Для сэндвича хлеб смазать домашним майонезом. Выложить на хлеб ломтик сыра, тонко нарезанную буженину и кружочки огурца. Накрыть сверху вторым тостом и слегка прижать рукой бутерброд. Повторить со вторым сэндвичем. Оставить бутерброды на ночь в холодильнике и с утра переложить в контейнер.
Пухлые и полезные панкейки заменят привычные блины. И сахара добавлять не нужно, потому что бананы добавляют сладостей.
Ингредиенты:
Приготовление:
К банановым оладьям можно добавить свежие ягоды, фрукты, мед.
Мафин со шпинатом привлекает зеленым цветом, да еще и полезен! В начинку можно добавить любые сыры, кусочки ветчины или овощей.
Ингредиенты:
Приготовление:
Используйте разноцветные обертки с украшениями. Так не только удобно доставать мафины из формы, но есть удобно.
Если вы заботитесь о полноценном здоровом питании своего ребенка, то не стоит давать в школу «скорую» еду: купленные гамбургеры, шоколадные батончики, сладости, чипсы, сухарики. Также следует соблюдать осторожность с кисломолочными продуктами. Если вы все же хотите дать ребенку сырок или йогурт, вы должны быть уверены, что он достаточно быстро их съест, а не будет носить в рюкзаке в течение дня, и продукт прокиснет. Также важно, чтобы упаковка была твердой, и тот же йогурт не раздавился и не растекся в школьном рюкзаке.
Детям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, можно посоветовать обратиться перед школой к врачу-гастроэнтерологу. Возможно, врач сочтет необходимым порекомендовать диетический стол даже в детском заведении. В таком случае с выводом от врача родители обращаются в школу, и в результате ребенок в столовой получает специализированное питание. Например, по дисфункциям желчного пузыря рекомендована Диета №5, поэтому, если на общий стол дают жареные котлеты или рыбу, то по диете №5 ребенку предложат их запеченными или отварными.
