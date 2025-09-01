Новый каналG.spaceНовости

Перекус в школу ребенку: что положить и от чего лучше отказаться

Перекус в школу ребенку: что положить, а от чего лучше отказаться

Уже скоро 1 сентября и многие дети начнут свое обучение офлайн. Нужно заранее решить, чем их кормить, ведь питаться в школьной столовой хотят не все. Многие родители дают ребенку в школу еду в контейнере. Угодить вкусам маленького привереда и при этом приготовить полезный обед – непростая задача. Новый канал собрал лучшие варианты вкусного и питательного обеда для ваших непосед.

Чтобы ребенку было удобно есть обед, можно купить обед бокс с несколькими отделениями. Одно из отделений наполняется основным блюдом, а в другие кладут овощи и фрукты.

Cейчас смотрят

Лаваш с курицей и овощами

Перекус в школу ребенку: что положить, а от чего лучше отказаться

Такое блюдо удобно есть руками. В таком обеде соблюден оптимальный баланс полезного мяса, свежих овощей и хлеба.

  • Куриное филе – 250 г.
  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Авокадо – 0,5 шт.
  • Йогурт густой – 4 ст. л.
  • Соль – 2-3 щепотки
  • Перец черный молотый – щепотка.
  • Приправа по вкусу.

Куриное филе разрезать на ломтики и отбить. Посолить и поперчить, залить йогуртом и оставить на 15 минут. Обжарить филе на сковороде с двух сторон и порезать соломкой. Огурец порезать соломкой, помидор и авокадо – кубиками. В центр лаваша выложить овощи и мясо, полить йогуртом и посыпать приправой. Завернуть лаваш конвертом и положить в холодильник на ночь. Утром переложить в контейнер.

Стихи к 1 сентября 2025 года: подборка для школьников

Домашний сэндвич

Сэндвич очень удобно есть руками. Для приготовления такого бутерброда используйте тостовый хлеб. В начинке сэндвича используйте любимые продукты ребенка.

  • Хлеб для тостов – 4 шт.
  • Буженина из телятины – 4 ломтика.
  • Огурец – 1 шт.
  • Твердый сыр – 2 ломтика.
  • Домашний майонез.

Для сэндвича хлеб смазать домашним майонезом. Выложить на хлеб ломтик сыра, тонко нарезанную буженину и кружочки огурца. Накрыть сверху вторым тостом и слегка прижать рукой бутерброд. Повторить со вторым сэндвичем. Оставить бутерброды на ночь в холодильнике и с утра переложить в контейнер.

Банановые оладьи

Перекус в школу ребенку: что положить, а от чего лучше отказаться

Пухлые и полезные панкейки заменят привычные блины. И сахара добавлять не нужно, потому что бананы добавляют сладостей.

Ингредиенты:

  • бананы – 2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • разрыхлитель — 1 ч.л.
  • цельнозерновая мука — 2 ст.л.

Приготовление:

  • Взбейте бананы в блендере или просто разомните вилкой.
  • Добавьте яйцо, порциями муку, разрыхлитель. Хорошо вымешайте.
  • Пожарьте оладьи на сковороде и наслаждайтесь.

К банановым оладьям можно добавить свежие ягоды, фрукты, мед.

Зеленые маффины со шпинатом

Перекус в школу ребенку: что положить, а от чего лучше отказаться

Мафин со шпинатом привлекает зеленым цветом, да еще и полезен! В начинку можно добавить любые сыры, кусочки ветчины или овощей.

Ингредиенты:

  • йогурт – 250 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука (желательно использовать цельнозерновую) — 200 г.
  • разрыхлитель — 1 ч.л.
  • соль на кончике ножа.
  • свежий или замороженный шпинат – 50 г.
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • твердый сыр – 100 г.

Приготовление:

  • Соедините йогурт, оливковое масло, яйцо, соль и взбейте миксером или вручную.
  • Порциями добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте.
  • Натрите сыр, добавьте к смеси.
  • Шпинат перебейте в блендере или нашинкуйте, отправляйте в тесто и хорошо перемешайте.
  • Смажьте маслом или маслом формы, вылейте тесто и запекайте при 180°C 20-30 мин. Проверяйте зубочисткой: когда она остается сухой, кексы готовы.

Используйте разноцветные обертки с украшениями. Так не только удобно доставать мафины из формы, но есть удобно.

Что не давать на перекус ребенку в школу

Перекус в школу ребенку: что положить, а от чего лучше отказаться

Если вы заботитесь о полноценном здоровом питании своего ребенка, то не стоит давать в школу «скорую» еду: купленные гамбургеры, шоколадные батончики, сладости, чипсы, сухарики. Также следует соблюдать осторожность с кисломолочными продуктами. Если вы все же хотите дать ребенку сырок или йогурт, вы должны быть уверены, что он достаточно быстро их съест, а не будет носить в рюкзаке в течение дня, и продукт прокиснет. Также важно, чтобы упаковка была твердой, и тот же йогурт не раздавился и не растекся в школьном рюкзаке.

Детям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, можно посоветовать обратиться перед школой к врачу-гастроэнтерологу. Возможно, врач сочтет необходимым порекомендовать диетический стол даже в детском заведении. В таком случае с выводом от врача родители обращаются в школу, и в результате ребенок в столовой получает специализированное питание. Например, по дисфункциям желчного пузыря рекомендована Диета №5, поэтому, если на общий стол дают жареные котлеты или рыбу, то по диете №5 ребенку предложат их запеченными или отварными.

Фото iStock

gspace Лайфхак рецепты
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь