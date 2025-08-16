Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 года уже на страницах Нового канала! Что ждет Овнов, Львов, Весы, Скорпионов и другие знаки зодиака на этой неделе? Читай точные подсказки для каждого – в любви, работе и финансах. Это полный гороскоп на неделю на Новом канале. И не пропусти финансовый гороскоп на 2025 и любовный гороскоп на 2025

Гороскоп на неделю подготовила астролог Ирина Бублий специально для Нового канала.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Ваша неделя пройдет среди людей и контактов. Накапливайте новые идеи о сотрудничестве и совместных проектах! Пройдет совсем немного времени, и вы с новой энергией возьмитесь воплощать их в жизнь. Главное – взаимодействуйте и сотрудничайте с другими. Планеты будут поощрять вас к активности: коммуникациям, поездкам, обучению. Тщательно проверьте старые договоренности, потому что в них вы можете встретить важную информацию.

Совет недели: ваша сила – в единстве с другими.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Идет период повышенного внимания к репутации и карьере. В центре внимания будут темы достижений, статуса и успеха. Полнолуние 9 августа могло дать ценные инсайты относительно будущей профессиональной реализации и новых направлений. Будьте внимательны к ошибкам в документах и деловой переписке. Кроме того, планеты активируют вашу финансовую сферу, поэтому возможна возня с затратами.

Совет недели: не гонитесь за должностями, возможно, пора попробовать что-то новое.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

У вас идет время внутреннего расширения. Вбирайте в себя больше новой информации, но не спешите трансформировать ее в действия. Планеты поддерживают искреннее проявление себя через обучение или преподавание. Марс сейчас дает вам много энергии, но избегайте хаоса и импульсивных поступков. Следите, на что вы тратите свою энергию. Ретро-Меркурий может заставить просмотреть планы путешествий или курсов.

Совет недели: не время для упрямства – будьте гибкими к любым ситуациям.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Полнолуние активизировало тему общих ресурсов. Могут возвращаться незакрытые финансовые дела и актуализироваться вопросы совместных инвестиций. Среди забот о материальном не забывайте о себе, ведь есть риск просто выгореть. Солнце помогает найти внутреннюю опору именно из-за заботы о себе. Планеты дают вам новые возможности, особенно из-за семейных или личных связей.

Совет недели: финансовый успех придет через взаимодействие с другими.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша яркая личность проявится во взаимоотношениях с окружающими людьми. Вы мастерски налаживаете социальные контакты, и планеты вам в этом способствуют! Используйте свою харизму, чтобы добиться успеха в переговорах, заключении соглашений и подписании документов. Возможно появление людей из прошлого, восстановление старых связей. Планеты способствуют гармонизации личной жизни, здесь вы будете чувствовать себя безопасно и комфортно.

Совет недели: естественный шарм – ваше главное оружие, чтобы добиться желаемого.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Дева (23 августа — 23 сентября)

Ретроградный Меркурий в вашем знаке, который длится с 5 августа, – время для просмотра своей эффективности и ревизии дел. Планеты активизировали тему здоровья и самооценки: прислушайтесь к сигналам тела. В бизнесе не время для нового, лучше завершать старые дела, подводить итоги и «чинить» неэффективные процессы. Иногда следует замедлиться, чтобы потом набрать скорость.

Совет недели: позвольте замедлиться и займитесь здоровьем.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Весы (24 сентября — 23 октября)

Наибольшее внимание потребуют темы любви, творчества, детей. Позвольте себе быть романтичными и спонтанными. Попробуйте новое увлечение с любимым человеком или устройте на неделе день только для себя: отдыхайте и заряжайтесь. Планеты наделяют вас красотой и магнетизмом, а также способствуют открытию сердца, и скоро свободные Весы уже не будут одинокими. Если возвращаются прежние, слушайте интуицию: этот ретро-Меркурий проверяет вас на зрелость.

Совет недели: не бойтесь открывать свое сердце, риск того стоит.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Вам очень важно обеспечить себе внутренний комфорт и чувство безопасности. Возможна переоценка семейных сценариев или жилищных вопросов, актуализация недвижимости и земли. Планеты могут заставить вас разрываться между карьерой и домом, и, если не удастся сбалансировать эти сферы, лучше отдать предпочтение гармонии в доме. Родные будут нуждаться в вашей поддержке, и будьте чутки.

Совет недели: ничто не радует, как баланс между личным и публичным.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планеты поддерживают вашу активность, будет много общения, движения и новостей. Однако новых дел лучше не начинать, фокусируясь на завершении накопившегося. Найдите время для встреч с родственниками и друзьями, улаживания недоразумений с соседями. Ретро-Меркурий советует дважды проверять документы, технику, переписку. Вы могли созреть идеи, как усовершенствовать свои навыки и наладить новые контакты. Обдумайте их.

Совет недели: вы как неутомимый пони, но быть повсюду и сразу – невозможно.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Козерог (22 декабря — 20 января)

Для вас в фокусе – деньги, ценности и самоуважение. Наступил период стабилизации финансов или пересмотра приоритетов. Не соглашайтесь на меньшее: ваши знания и опыт должны щедро вознаграждаться, и самое время определить это перед другими. Планеты стимулируют вас к смелым вложениям в себя, но вместе с тем просят осторожности с контрактами, договоренностями и покупками. Лучше не торопиться и подумать дважды.

Совет недели: вы – лучший пиарщик своих навыков и умений, не стесняйтесь.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолей (21 января — 18 февраля)

Полнолуние в вашем знаке запустило период личностных преобразований. Сейчас важно прислушиваться к себе, переосмыслить образ своего «я». Вероятны изменения в стиле и облике, личной жизни и отношениях. Солнце сейчас делает важной тему партнерства: обратите внимание на то, кто рядом с вами. Старые темы отношений могут вернуться, но нужно ли вам это?

Совет недели: то, как вы транслируете себя, определяет всю вашу жизнь.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас длится период самонаблюдения и духовности. Вам будет хотелось изолироваться от других, поэтому не игнорируйте это стремление и оставьте себя в покое. Ваш внутренний мир не менее интересен, чем внешний, познакомьтесь с ним поближе. В то же время не впадайте в тотальный эскапизм: будут будничные заботы, требующие срочного решения. Завершайте дела с банками, чиновниками, полицией: не бросайте их на полпути.

Совет недели: заботьтесь об эмоциональном здоровье, оно сейчас на первом месте.

Ирина Бублий, астролог, более трех лет помогает людям подружиться с планетами (@irene_bublii)