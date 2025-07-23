Лунный календарь благоприятных дней на июль 2025 года уже на сайте Нового канала! Узнай, когда следует планировать важные дела и принимать ключевые решения, а когда лучше взять паузу

Все самое важное об июне с астрологической точки зрения — в лунном календаре от Нового канала!

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Фазы Луны в июле 2025

Растущая Луна: 1-9 июля.

Полнолуние: 10 июля.

Нисходящая Луна: 11-23 июля.

Новолуние: 24 июля.

Снова растущая Луна: 25-31 июля.

Лунный календарь на июль 2025 года: благоприятные дни для дел

Согласно лунному календарю на июль 2025 года, благоприятные дни: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа. Это идеальное время для активных действий – принятие решений, финансовых соглашений, новых стартов, путешествий и запуска важных проектов. Также благоприятно заниматься творчеством, долгосрочными делами или оздоровлением.

Благоприятные дни для дел по лунному календарю на июль 2025 года:

Благоприятные дни для путешествий: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31.

Благоприятные дни для новых начинаний: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 15, 16, 23.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31.

Благоприятные дни для похода к врачу: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31.

Неблагоприятные дни для дел по лунному календарю на июль 2025 года

В июле 2025 года следует с осторожностью отнестись к следующим датам: 10, 12, 14 числа. Это период, когда возможно эмоциональное истощение и снижение энергии, так что новые дела лучше отложить.

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