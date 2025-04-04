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Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам – доверять интуиции, Стрельцам – менять пространство, а Близнецам – хватать шанс

Гороскоп на тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025: що чекає кожного зі знаків зодіаку

Узнай, какие неожиданности и возможности подготовили звезды на ближайшую неделю с 31 марта по 6 апреля. А еще – не пропусти наши специальные материалы: финансовый гороскоп на 2025 год и любовный гороскоп на 2025 год – только на сайте Нового канала!

Гороскоп на 2025 год: прогноз для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю

В гороскопе на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для Овнов говорится, что эта неделя может стать решающей во многих сферах – особенно в отношениях и здоровье. Твое сердце может пережить бурю эмоций, а организм требовать внимания. В конце недели появится шанс улучшить финансы – не упусти момент!

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 для знака Телец говорит: начало недели будет не лучшим: есть желание действовать, но отсутствуют ресурсы. Не спеши – лучше переждать. Ожидай неожиданных новостей от близких, особенно старших родственников или детей.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю

Твой шанс сделать рывок в карьере – прямо перед тобой! Но не доверяй важным делам другим – все стоит контролировать самостоятельно. Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для знака Близнецы говорит тебе: финансовое улучшение будет бонусом к усилиям.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Раки, согласно гороскопу на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года, в течение недели могут почувствовать ухудшение в партнерских отношениях. Но интуиция – твоя суперсила на этой неделе. Она поможет найти выход из любой ситуации. Поездки, в частности за границу, доставят не только пользу, но и удовольствие – как в работе, так и в личной жизни.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю

Тебе предстоит встреча, что может изменить жизнь – возможно, с человеком из другой страны. Пора подумать о новом месте для себя. Бизнес-проекты лучше приостановить. Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для знака Лев обещает предупреждает: осторожно с активностями, которые могут быть травмоопасны.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для знака Дева буквально кричит: фокус этой недели будет на отношениях: с любимыми, друзьями и даже коллегами. Уважение к личным границам – ключ к гармонии. Также на этой неделе могут вернуться дела из прошедшей – пора их завершить.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю

Если верить гороскопу на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для знака Весы, успешные публичные выступления или презентации могут изменить твою жизнь. Но с серьезными деловыми решениями лучше подождать – пока эффект будет слабым. Финансовая стабильность будет радовать.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

В гороскопе на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для знака Скорпион есть важная информация: дети или младшие братья/сестры могут приятно удивить. А еще – стоит заглянуть в прошлое – там может появиться человек, с которым следует дать шанс на новую историю.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для Стрельцов говорит, что изменения в доме, ремонт или даже переезд – вот главная тема недели. Если давно мечтал – действует время! Творческий подход к обыденным вещам принесет неожиданные победы.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для знака Козерог говорит, что эта неделя – не для начала нового, а для доведения старика до идеала. Избегай больших покупок – есть риск приобрести что-нибудь некачественное. А вот в любви – приятные сюрпризы.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю

Коммуникация будет на максимуме: звонки, встречи, переписки. Всё это поможет решить много важного. Если верить гороскопу на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для знака Водолея, финансы придется перераспределять – но преимущественно расходы будут приятны.

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

Можешь быть раздражительнее обычного – постарайся не срываться на близких. С финансами – все хорошо, но тратить сразу не стоит. Если верить гороскопу на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года для Рыб, то в работе лучше немного сбавить обороты.

Фото: iStock

Автор: Бондаренко Валерія

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