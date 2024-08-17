Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 12 по 18 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Овнов: Если в последнее время, тебе казалось, что все рушится с рук и ты не можешь успеть все, что хочешь — это все звезды. Остановись и подумай, возможно это знак, что нужно немного замедлиться и «почистить» список своих дел. Тебе не нужно успевать все на свете, сконцентрируйся на главном. Твой гороскоп говорит, что тогда все начнет выходить.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Тельцов: Кажется, тебе срочно нужно отдохнуть. В последнее время ты очень много времени посвящала работе. Помни, что отдыхать и восстанавливаться – важно как для организма, так и для ментального здоровья. Найди какую-нибудь базу отдыха и порелаксируй на природе. Деревья, вода, солнце, ветерок придадут тебе сил.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Близнецов: На этой неделе Близнецам должно везти во всем. Так что действуй во всех сферах своей жизни! Хватит переживать, что у тебя может что-нибудь не получиться. Не утомили ли тебя эти лумки? Нужно попробовать, и ты увидишь, что все не так страшно, а даже классно.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Раков: Ты у себя – самый главный человек в жизни. Раки обратите внимание на свое физическое и моральное состояние, если у вас плохое самочувствие. Больше гуляй на свежем воздухе, на выходной устрой себе пикник в парке. Заботься о себе, потому что никто другой этого не сделает.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Львов: Новая жизнь, позитивные события и сюрпризы ждут Львов уже с понедельника. Помни, что это твой месяц, а значит все должно получаться лучше! Ты очень долго думаешь о какой-то своей идее. Пойми, чего на самом деле хочешь и не бойся действовать. Ведь, если не сделаешь первый шаг – никто этого не сделает вместо тебя. Успех приходит к смелым.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Дев: На этой неделе личные отношения с близкими станут более глубокими и теплыми. Скажи родным все, что давно хотелось. Даже если это «банальные» слова любви или благодарности. В ответ ты услышишь много приятного. Не бойся новых людей, среди них ты тоже можешь найти близкого человека.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Весов: В общей сложности неделя пройдет спокойно, главное — держи баланс. В конце недели не забудьте проверить, успели ли вы сделать все дела. Поделись своей положительной энергией с теми, кто в этом нуждается. Ваши родные потребуют внимания, поэтому, Весы, позвоните им лишний раз. Если соскучились – поезжайте в гости.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Скорпионов: Сложнее всего – начать действовать. Ты уже давно чего хочешь, но не делаешь. Не нужно так! Сделай первый шаг, а остальное зависит от настойчивости. Успех не свалится с неба. Ты не получишь все сразу. Но усердие и целеустремленность обязательно приведет тебя к цели.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Стрельцов: Послушай любимую музыку, посмотри давно давно хотелось сериал. На этой неделе позволь себе отдохнуть и замедлиться. Быстрый темп иногда приводит к тому, что мы перестаем себя слышать. На этой неделе будет прекрасная возможность провести достаточно времени с семьей и друзьями. Отношения с некоторыми из них станут еще теплее. фаст фуда еще никому не приносило пользы.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Козерогов: Ты на пороге чего-то нового и интересного. Самое время менять свою жизнь. Подумай, что ты действительно хочешь. Кто помогает дойти до твоих мечтаний, а кто только замедляет темп. На всех стульях не усидишь, поэтому нужно наконец-то выбрать, что для тебя важно, а без чего ты можешь обойтись.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Водолеев: Не бойтесь сказать людям то, что совсем не устраивает. Не откладывай конфликты на потом. Если хочешь защитить свое личное пространство, то делай это сейчас. Если тебе что-то не нравится, скажи это сейчас. Не разрешай другим людям и своим страхам руководить тобой.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года для Рыб: Люди склонны осуждать тех, кого не понимают. Слушай только свое сердце, оно приведет к успеху. Самое главное – у тебя есть поддержка твоих родных людей.

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