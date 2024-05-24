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Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Рыбам – сделать выбор, а Близнецам – не бояться мечтать и действовать

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня 2024

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая всем знакам зодиака уже подождал тебя! Хочешь узнать больше о личной жизни, карьере или новых сюрпризах – оставайся на странице Нового канала. Что ждет каждого из знаков зодиака с 20 по 26 мая 2024 года, читай в материале ниже.

А также можешь ознакомиться с любовным гороскопом на 2024 и финансовым гороскопом на 2024. Наши советы помогут тебе в амурных делах и порадуют твой кошелек!

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Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Овен говорит: если ты можешь об этом мечтать, значит, и сделать это сможешь. К черту все! Бери и делай! Еще никто не достигал успеха, развалившись на диване и наматывая сопли на кулак. Начни действовать – и увидишь, что для тебя нет ничего невозможного. А твои родные люди тебя обязательно поддержат.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Телец говорит: все, через что ты проходишь, подготавливает тебя к тому, чего ты просил. Заставляй себя в те моменты, когда ничего не хочется. Обычно люди опускают руки в те моменты, когда они ближе всего к успеху, к реализации заветных желаний. При этом слушай себя и побольше гуляй на природе.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Близнецы говорит: сделай мечты сильнее своих страхов! Мечты – это голоса наших возможностей. Если по-настоящему чего-то хочешь, ищи то, что поможет тебе этого достичь. Не зря говорят, захочешь – найдешь возможность, не захочешь – найдешь сотни отговорок.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Рак говорит: нельзя достичь чего-либо стоящего, не прилагая усилий. Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости. Успех не свалится с неба. Ты не получишь все и сразу. Но усердие и целеустремленность обязательно приведет тебя к цели.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Лев говорит: великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Сожаления о прошлых ошибках и страх перед неизвестностью будущего только отвлекают тебя от жизни. Забудь обо всем! Заботься о том, что происходит здесь и сейчас.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Дева говорит: думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других! Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Весы говорит: секрет успеха – в постоянстве цели. Но помни, что еще никто не становится космонавтом случайно. Работай усерднее, ищи новые нестандартные подходы к решению задач, не останавливай саморазвитие ни на минуту. Все получится!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Скорпион говорит: инвестиции в себя – лучшее, во что мы можем вложить свое время, силы и деньги. Только тот, кто не жалеет ресурсов на саморазвитие, достигает успеха. И в профессиональной, и в личной жизни. Подумай об этом!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Стрелец говорит: молчание – лучший ответ на бессмысленные вопросы. Если возникают споры и конфликты, пытайся их потушить, не ввязывайся. Вокруг много людей, которые хотят твоего падения, и нарушить твою внутреннюю гармонию – их первая цель. Не позволяй этого.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Козерог говорит: ты способна на все! Не смей сомневаться и не позволяй другим убеждать тебя в этом. Доказывай правоту, борись и отстаивай свои идеи. И давай договоримся: с сегодняшнего дня в твоем словаре нет слова «невозможно».

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Водолей говорит: не сиди, сложа руки. Не завидуй другим, лениво развалившись на диване. Ты способна на все! Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака Рыбы говорит: мы сами выбираем мысли, которые строят нашу дальнейшую жизнь. Поэтому тебе необходимо разложить по полочкам все, что твориться в твоей голове. Откинь зависть и осуждение, впусти свет в душу – и будет тебе счастье!

Фото: iStock

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