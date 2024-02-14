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14 февраля – День святого Валентина! Что можно и нельзя делать сегодня

Какой сегодня праздник — 14 февраля 2024 года: что можно и нельзя делать

Сегодня, 14 февраля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 февраля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 14 февраля

14 февраля – День Святого Валентина или Праздник всех влюбленных. Также сегодня празднуют Международный день дарения книг, Европейский день помощи больным эпилепсией.

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События 14 февраля в мире

  • 1876 – американский изобретатель Александер Белл продемонстрировал первый бытовой телефон;
  • 1914 — избирательная реформа в Галичине позволила получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако не была реализована из-за начала Первой мировой войны;
  • 1993 — Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона;
  • 2005 – трое работников PayPal основали видеохостинг YouTube.

Какой сегодня праздник — 14 февраля 2024 года: что можно и нельзя делать

Какой православный (церковный) праздник сегодня

14 февраля — День памяти святого мученика Трифона.

День ангела сегодня – 14 февраля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Петр, Трофим, Тимофей, Семен, Давид, Трифон, Василий, Анастас, Анастасий.

Приметы на 14 февраля:

  • На небе к вечеру облака – в ближайшие дни будет ясная погода;
  • Погода говорит о том, какой будет весна;
  • Идет снег – жди частые весенние дожди.

Что нельзя делать 14 февраля:

  • Нельзя бездельничать и просто лежать в постели.
  • Нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем.
  • Нельзя ссориться, злословить.
  • Нельзя начинать новые дела.

Фото: IStock

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