Какой сегодня праздник — 14 февраля 2024 года: что можно и нельзя делать

Сегодня, 14 февраля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 февраля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 14 февраля
14 февраля – День Святого Валентина или Праздник всех влюбленных. Также сегодня празднуют Международный день дарения книг, Европейский день помощи больным эпилепсией.
События 14 февраля в мире
Какой православный (церковный) праздник сегодня
14 февраля — День памяти святого мученика Трифона.
День ангела сегодня – 14 февраля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Петр, Трофим, Тимофей, Семен, Давид, Трифон, Василий, Анастас, Анастасий.
Приметы на 14 февраля:
Что нельзя делать 14 февраля:
Фото: IStock