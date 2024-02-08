Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2024 год: прогноз для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Овнов: Будьте открытыми к общению, и вас ждут положительные события. На этой неделе Овнам следует обратить внимание на коммуникацию. Контакты и знакомства откроют перспективы личной и профессиональной жизни. Не уходите на авантюры и немного экономьте средства.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Тельцов: на этой неделе звезды будут помогать тебе во всем! Любовные отношения будут на высоте. А, если у вас пока нет пары — скоро это произойдет. Удачи ждут тебя и на профессиональном поле: похоже, скоро ты получишь неплохое повышение в зарплате! Если справитесь с трудом, получите добавку к окладу, только будьте внимательны с деньгами.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 для Близнецов: для Близнецов на этой неделе акцент может сместиться на личные отношения. Возможны интересные встречи и общение с близкими. Будьте открыты к новым эмоциональным опытам и готовьтесь к обмену идеями. В профессиональной жизни расчет и настойчивость принесут прибыль. И помни: чем тяжелее подъем, тем красивее пейзаж.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Раков: уверенно иди к своим мечтам. Живите той жизнью, о которой мечтали. Хочешь карьерного взлета – работай больше, узнавай новое, ищи нестандартные подходы к решению задач. Также на этой неделе следует обратить внимание на свое здоровье. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном благополучии.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Львов: на этой неделе Львам следует уделить внимание творческим проектам и хобби. Возможно, к вам придут вдохновляющие креативные идеи. Успех в работе обеспечит смелость, энергичность и талант организатора. В этот период вам повезет в любви и дружбе. А еще – добавьте себе настроения желанной покупкой.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Дев: всю неделю тебя будет преследовать удача! На работе правильно распределяйте погрузку и гибко отстаивайте свои интересы. Тогда все получится, как вы хотите. Но не забывайте о доме. Вам следует обратить внимание на домашние дела и отношения с семьей.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 для Весов: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только положительными мыслями. На этой неделе вас ждут новые интересные знакомства и разговоры. Они приведут к расширению круга дружественных. Будьте открыты к новым идеям и впечатлениям. Будьте активны, а если работа не доставляет радости, ищите новую.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Скорпионов: не откладывай свои мечты на потом, не корми саму себя «завтраками». Через 10 лет ты пожалеешь, что не решилась начать раньше. Также на этой неделе Скорпионам следует обратить внимание на финансовые вопросы и материальное благополучие. Возможны положительные изменения в сфере доходов или управления ресурсами. Будьте внимательны к своим возможностям.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Стрельцов: ты должен верить в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир. Для этого на неделе Стрельцам следует уделить внимание своему внутреннему миру и духовному развитию. Возможны глубокие размышления и осознание важных ценностей. Будьте открыты к самопознанию и духовным практикам.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Козерогов: Каждая минута в жизни – это шанс все изменить. Козерогам следует обратить внимание на карьерные возможности этой недели. Возможны положительные сдвиги в профессиональной сфере и новые перспективы. Будьте готовы к вызовам на работе и профессиональному росту. Все должно получиться!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года для Водолеев: будьте открытыми к совместным инициативам. Обратите внимание на свое благополучие и вы добьетесь большего внутреннего покоя. Чтобы побороть сбои в работе, принимайте четкие решения, не отказывайтесь от советов коллег. Ваши старания должны пренести плоды.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 для Рыб: возможны новые романтические знакомства или развитие существующих любовных связей. Будьте открыты для обмена энергиями и идеями в близких отношениях. На работе на этой неделе вам поможет ваша творческая сторона. Она еще больше повысит ваш авторитет в глазах начальства и коллег.

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