Радить психолог. Топ-6 мультфільмів, які варто подивитися підліткам

Разом із психологом проєкту «Смілива» від «Фонду Маша» Єлісеєм-Ілією Касторних ми підібрали мультфільми, які буде корисно переглянути підліткам, а також їхнім батькам.

Помилково думати, що підлітки втрачають цікавість до мультиків. Так, звісно, підлітковий вік — це час бурхливих змін, коли дитина дорослішає й починає шукати своє місце в житті та нові форми знайомства зі світом. Проте є багато глибоких мультфільмів, куди закладені важливі сенси. Такі анімаційні стрічки дозволять підліткам побачити себе в героях, які переживають такі ж проблеми, що й вони. Психолог проєкту «Смілива» від «Фонду Маша» Єлісей-Ілія Касторних відібрав п’ять мультиків, які не просто розважають, а ще й дають привід замислитися.

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«Мандрівний замок Хаула»

— Це історія від легендарного японського режисера Хаяо Міядзакі розповідає про кохання, що не знає віку, зовнішності, а існує як взаємодія, – розповідає Єлісей-Ілія Касторних. – Це історія про жахи війни. Вона показує, що щирість та справжність здатні змінювати світ, і саме вони є істинною красою!

«Німона»

— Чудова анімація та історія, яка дуже правильно репрезентує ЛГБТК+ персонажів. На мій погляд, саме через подібні мультики підлітками й дітьми може сприйматися різноманітність нашого соціуму, – вважає психолог «Фонду Маша». – Але ця історія глибша за репрезентацію, вона про довіру, про любов друзів, про прийняття відмінностей серед представників людства.

«Острів собак»

— Чудова історія від режисера Веса Андерсона про турботу та дружбу, про силу характеру та волю до захисту своїх цінностей попри все, – говорить Касторних.

«Незрівнянний містер Фокс»

— Ще одна гарна історія від Веса Андерсона, що розважає та вчить чутливості, уважності до почуттів оточуючих, – пояснює психолог проєкту «Смілива». – Вона про протистояння, єднання, а ще й дивовижним чином піднімає питання про самоідентифікацію як для юних, так і для зрілих глядачів.

«Діти дощу»

— Пам’ятаю цей мультик з дитинства, тоді він мене дуже вразив. Дві раси: люди води та люди вогню, які воюють між собою. Це фактичне переосмислення історії Ромео та Джульєтти, і ця її інтерпретація не несе руйнування, а, навпаки, знаходить вихід.

«Зі схилів Кокуріко»

— Тут не хочеться розповідати багато, бо весь сюжет будується навколо інтриги та певного конфлікту, і він розповідає про підліткову закоханість.

А ми нагадуємо: якщо вашій доньці чи знайомій дівчинці-підлітку потрібна психологічна підтримка, якщо вона хоче стати сильнішою й навчитися давати відсіч, заповніть анкету на участь у проєкті «Смілива» від «Фонду Маша» на офіційній сторінці проєкту.

Масштабування проєкту «Смілива» в регіонах та безпекові тренінги для дівчат-підлітків виконуються «Фондом Маша» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).